Αγρίνιο: Με Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων τιμήθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις

Με Δοξολογία στη Μητρόπολη του Αγρινίου και κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Δημάδη, αλλά και στην προτομή του Επισμηναγού Βασιλείου Παναγόπουλου τίμησε το Αγρίνιο τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Με αφορμή τον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου, ημέρα εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων, τελέστηκε δοξολογία το πρωί της Παρασκευής (21.11.25) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου. Στο τέλος της δοξολογίας τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Υπολοχαγός Ε.Α. κ. Φωτεινή Σύρρου, μέλος του παραρτήματος Αγρινίου της ΕΑΣ.

Εν συνεχεία τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των Πεσόντων στην πλατεία Μαρίας Δημάδη και στην προτομή του Βασιλείου Παναγόπουλου πλησίον της συμβολής των οδών Μακρή και Χαριλάου Τρικούπη, ενώ τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου.

Δείτε φωτογραφίες:

