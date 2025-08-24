Αγρίνιο: Με «άρωμα» ελληνικό η έναρξη του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Με ελληνικό «άρωμα» στο Αγρίνιο, πραγματοποιήθηκε η έναρξη 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με τους, Πολιτιστικούς και Χορευτικούς Συλλόγους του Δήμου Αγρινίου και των Τοπικών Κοινοτήτων.

Περισσότεροι από 260 χορευτές από 11 χώρες θα βρεθούν στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ 24 και 28 Αυγούστου οι Αγρινιώτισσες, οι Αγρινιώτες και οι επισκέπτες της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακή μουσική και χορό από διάφορα σημεία του πλανήτη!

Τα χορευτικά από τις 11 χώρες που θα βρεθούν στο Αγρίνιο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ θα χορέψουν και σε κοινότητες του Δήμου Αγρινίου, στην Παραβόλα, την Λεπενού, τη Γαβαλού, το Αγγελόκαστρο, το Καινούργιο και την Ματαράγκα, όπως επίσης στον Αστακό, την Αμφιλοχία και το Θέρμο!

Δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ