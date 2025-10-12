Αγρίνιο: Με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία η έναρξη του Τομέα Ποιμαντικής Αναγνωστών και Ιεροπαίδων

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου στο Αγρίνιο, με αφορμή την έναρξη του Τομέα Ποιμαντικής Αναγνωστών και Ιεροπαίδων της Μητρόπολης Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου στο Αγρίνιο χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου και προεξήρχε στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, με αφορμή την έναρξη των ετήσιων δράσεων του Τομέα Ποιμαντικής Αναγνωστών και Ιεροπαίδων της Ιεράς Μητροπόλεως «Άγιος Δάναξ ο Αναγνώστης».

Στην Θεία Λειτουργία συμμετείχε η πλειοψηφία των Αναγνωστών που διακονούν στην τοπική μας Εκκλησία.

Κατά το κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος συνεχίζοντας την σειρά των κηρυγμάτων του που επεξηγούν το Ιερό Μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, ανέφερε τα εξής: «Η σημερινή Κυριακή έχει ως Ευαγγελικό ανάγνωσμα μία από τις γνωστότερες και διδακτικότερες παραβολές του Κυρίου μας. Πρόκειται μάλιστα, για μια παραβολή ξεχωριστή, καθώς ο Χριστός την εξήγησε αναλυτικά στους μαθητές Του, γεγονός εξαιρετικά σπάνιo σε όλο το Ευαγγέλιο. Η περικοπή ξεκινάει με τη λέξη «εξήλθεν», δηλαδή «βγήκε: «Βγήκε ο σπορέας, αναφέρει ο Λουκάς, να σπείρει το σπόρο του στην γη».

Πριν δύο χιλιάδες χρόνια, ο Θεός έκρινε πως είχε φτάσει πλέον ο καιρός της απελευθερώσεως και της αναγεννήσεως του ανθρωπίνου γένους. Το δεύτερο λοιπόν πρόσωπο της Αγίας Τριάδος εξήλθε, βγήκε από την θεϊκή κατάσταση και ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση.

Η Θεία Λειτουργία αποτελεί την διαρκή ανανέωση αυτής της εξόδου του Θεού. Ο κληρικός, Πρεσβύτερος η Επίσκοπος, που θα τελέσει το μέγα αυτό Μυστήριο, προσφέρει τον εαυτό του στον Ένα και Μεγάλο Λειτουργό, στον Μέγα Αρχιερέα Χριστό, που συγχρόνως γίνεται ο Ίδιος θυσία ζωντανή για την σωτηρία των ανθρώπων.

Μεγαλειώδης είναι η ώρα της Θείας Λειτουργίας! Για τον λόγο αυτό, ο λειτουργός, σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, φροντίζει από το προηγούμενο βράδυ, να καθαρίσει την καρδιά του από κάθε λογισμό και συναίσθημα που διώχνουν την αγάπη, να ειρηνεύσει με τους πάντες και να νηστέψει.

Το επόμενο πρωί, πριν την Θεία Λειτουργία, ο ιερέας μαζί με τον διάκονο, «παίρνει καιρό». «Καιρός» ονομάζεται μια σύντομη Ακολουθία που γίνεται μπροστά στην Ωραία Πύλη. Η Ακολουθία αυτή είναι ο προάγγελος της Θείας Λειτουργίας. Με την ακολουθία αυτή, η Εκκλησία μας υπενθυμίζει ότι ήρθε πλέον ο καιρός και για μας να υποδεχτούμε στη ζωή μας την Βασιλεία του Θεού που βρίσκεται ήδη ενώπιόν μας.

Όταν ολοκληρωθεί ο «καιρός», ανοίγει η Ωραία Πύλη. Εκείνοι που πρόκειται να λειτουργήσουν - ο διάκονος, ο Πρεσβύτερος ή και ο Επίσκοπος - αρχίζουν να φορούν τα ιερά άμφια, δηλαδή τα ειδικά εκείνα ενδύματα, τα οποία είναι προορισμένα αποκλειστικά για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και των υπολοίπων Μυστηρίων. Τα ιερά αυτά άμφια είναι στενά συνδεδεμένα με το Μυστήριο της Ιερωσύνης.

Ο ιερέας, κατά την χειροτονία του, παρέλαβε την ιερατική του στολή ως απεικόνιση του ενδύματος της Θείας Χάριτος, η οποία τον οδήγησε στην Ιερωσύνη. Αυτό που δέχτηκε για τον εαυτό του, έρχεται τώρα να το προσφέρει στον κόσμο. Ο ιερουργός γίνεται όργανο της Θείας Χάριτος. Αυτή ακριβώς η ιδιαίτερη προσφορά του Αγίου Πνεύματος προς τον λειτουργό των Θείων Μυστηρίων εικονίζεται με τα ιερά άμφια.

Και είναι όντως ιερά, διότι, φορώντας τα, ο ιερέας μας υπενθυμίζει πως, αν και ανήκει σε αυτό τον κόσμο, την ώρα της Θείας Λειτουργίας μεταβάλλεται συγχρόνως και σε πολίτη ενός κόσμου άλλου, του κόσμου της Βασιλείας του Θεού. Η ιερατική του στολή μας υπενθυμίζει πως έχει μεταβληθεί σε «γέφυρα», μέσω της οποίας, οι προσευχές και οι προσφορές μας οδηγούνται στον θρόνο του Θεού αλλά και οι θείες δωρεές κατέρχονται προς εμάς.

Τα ιερατικά άμφια είναι επτά, όσα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος όπως αναφέρονται στον προφήτη Ησαΐα (11:2). Μόνον ο Επίσκοπος ενδύεται και τα επτά. Τρία ενδύεται ο διάκονος και πέντε ο Πρεσβύτερος.

Τα άμφια του διακόνου είναι, πρώτα το στιχάριο. Πρόκειται για έναν ολόσωμο μανδύα με φαρδιά μανίκια και συμβολίζει την περιβολή των αγγέλων, το φως του Θεού και την σάρκα του Χριστού. Κατόπιν είναι τα επιμάνικα, τα οποία συγκρατούν τα άκρα του στιχαρίου και συμβολίζουν τις χειροπέδες που φορούσε Χριστός κατά την δίκη Του αλλά και την παντοδυναμία του Θεού.

Τέλος, είναι το οράριο, μια ταινία υφάσματος, η οποία στηρίζεται στον αριστερό ώμο με το ένα άκρο πίσω και το άλλο εμπρός. Το εμπρός άκρο κρατά ο διάκονος κατά την ώρα των δεήσεων. Τα ίδια ενδύματα, με μικρές διαφορές, ενδύεται και ο Πρεσβύτερος. Το οράριο του διακόνου δίνει την θέση τους στο πετραχήλι, που κρέμεται από τον τράχηλο του πρεσβυτέρου και έχει και τα δύο άκρα μπροστά. Συμβολίζει τον ζυγό του Κυρίου.

Κατόπιν, είναι η ζώνη, η οποία συμβολίζει την διαρκή ετοιμότητα του ιερέα για την εκπλήρωση της αποστολής του. Τελευταίο ένδυμα του Πρεσβυτέρου είναι το φελώνιο, ένα ένδυμα χωρίς μανίκια, το οποίο συμβολίζει την φωτεινότητα και την καθαρότητα της Θείας Χάριτος αλλά και την χλαμύδα που φόρεσαν οι Ρωμαίοι στρατιώτες στον Χριστό.

Τα ενδύματα του Επισκόπου περιλαμβάνουν τα πέντε του Πρεσβυτέρου με το φελώνιο να μετατρέπεται σε ένα πιο μεγαλοπρεπές ένδυμα, που ονομάζεται «σάκος». Επιπλέον, είναι το επιγονάτιο, ένα ύφασμα σε σχήμα ρόμβου που κρέμεται από την ζώνη και συμβολίζει το ύφασμα με το οποίον ο Χριστός σκούπισε τα πόδια των μαθητών Του κατά τον Μυστικό Δείπνο, αλλά και την Ανάσταση.

Τέλος, έχουμε το ωμοφόριο, μια φαρδιά ταινία υφάσματος, συνήθως διακοσμημένη με σταυρούς, που φοριέται γύρω από τον λαιμό και πέφτει στους ώμους. Συμβολίζει τον καλό Ποιμένα Χριστό που παίρνει στους ώμους του το απολωλός πρόβατο για να το σώσει. Με αυτό τον τρόπο, ο Επίσκοπος μεταβάλλεται ο ίδιος σε καλό ποιμένα που καλείται να φροντίζει για την σωτηρία του ποιμνίου του.

Όπως οι ιερείς, έτσι και εμείς ως συλλειτουργοί τους, καλούμαστε να φροντίσουμε για την καθαρότητα της ψυχής και του σώματός μας, προκειμένου να αφοσιωθούμε με όλη μας την ύπαρξη στο μέγα Μυστήριο της Θείας Λειτουργίας.

Όπως για εκείνους είναι απαραίτητα τα ιερά άμφια, έτσι και για μας, είναι απαραίτητη η φωτεινή στολή της μετανοίας. Τα δικά μας άμφια τα αποκτούμε μέσω του πνευματικού αγώνα και της θερμής προσευχής. Αυτά είναι που θα μας καταστήσουν αξίους της συναντήσεως με τον σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Είναι Εκείνος, ο Οποίος, σε κάθε Λειτουργία, μας προσφέρει τον εαυτό Του, προκειμένου να μας οδηγήσει προς το Φως της αιωνιότητος ως λαμπροφόρους και φωτοδότες».

Κατά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην προσευχητική συμμετοχή των Αναγνωστών στην σημερινή Θεία Λειτουργία, με αφορμή την έναρξη των ετήσιων δράσεων του Τομέα Ποιμαντικής Αναγνωστών και Ιεροπαίδων της Ιεράς Μητροπόλεως. Μίλησε για την μεγάλη απόφαση που έλαβαν, «να εισέλθουν μέσα στην εκκλησιαστική διακονία ως

Αναγνώστες, με σκοπό να διακονήσουν την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, αλλά και τα Ιερά Αναλόγια». Τόνισε, ότι «από την αρχή της Επισκοπικής μας διακονίας συγκροτήσαμε τον Τομέα Ποιμαντικής Αναγνωστών και Ιεροπαίδων και αναθέσαμε στον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού του Αγίου Χριστοφόρου, τον π. Ιωάννη Γκιάφη, την επιμέλεια και την ευθύνη αυτής της διακονίας. Με τη Χάρη του Θεού περίπου 25 αναγνώστες χειροθετήθηκαν και διακονούν ήδη στις Ενορίες τους και πλησίον του Ποιμενάρχου τους. Μαθητεύουν, διδάσκονται, εντρυφούν στην μελέτη της Αγίας Γραφής και της Βυζαντινής Μουσικής. Θα έλεγα, ότι αποκτούν μοναδικά εφόδια, τα οποία θα είναι

πολύ χρήσιμα για τη ζωή τους όποια απόφαση κι αν λάβουν στο μέλλον, είτε συνεχίσουν ανταποκρινόμενοι στην κλήση του Θεού και γινόμενοι ιερείς, είτεακολουθώντας κάποια άλλη επαγγελματική ενασχόληση».

Ολοκληρώνοντας, ευχαρίστησε τους Αναγνώστες και τους Ιερόπαιδες για την διακονία τους, τις οικογένειές τους για την συγκατάθεση και στην στήριξη, τους πνευματικούς τους Πατέρες για την εν Χριστώ διαπαιδαγώγησή τους και τον Υπεύθυνο του Τομέα Ποιμαντικής. «Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω αυτά τα παιδιά, τα οποία αγαπώ πολύ και για τα οποία έχω μεγάλη

αγωνία και ευθύνη για την πορεία τους. Στα πρόσωπά τους, τολμώ να οραματιστώ τους μελλοντικούς Διακόνους και Κληρικούς μας. Θέλω να τα παρακαλέσω να παραμείνουν έτσι όπως είναι, αγνά στην ψυχή, καθαρά στο σώμα, πρόθυμα στη βούληση, υπάκουα στο φρόνημα, αλλά και τολμηρά και γενναία για να διαβούν τον δρόμο της εκκλησιαστικής διακονίας που επέλεξαν.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους γονείς τους, τις ευλογημένες οικογένειες από τις οποίες προήλθαν, γιατί η συγκατάθεση των γονέων τους και η δική τους ευχή είναι το απαραίτητο εφόδιο για τη διακονία τους. Να ευχαριστήσω και τους πνευματικούς τους Πατέρες, που τους διαπαιδαγώγησαν εν Κυρίω, στήριξαν την απόφαση τους και ενεθάρρυναν την επιθυμία τους να εισέλθουν στην εκκλησιαστική διακονία του Αναγνώστου. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και τον υπεύθυνο του Τομέα, τον π. Ιωάννη Γκιάφη, ο οποίος έχει όλες τις προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί σε αυτή τη διακονία που του αναθέσαμε».

Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας χειροθέτησε τρεις νέους Αναγνώστες τον Φοιτητή της Σχολής Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) κ. Κωνσταντίνο Κουβέλη, τον Μαθητή Γ’ Λυκείου κ. Σπυρίδωνα Καλογεράκη και τονΜαθητή Γ’ Γυμνασίου κ. Ιωάννη Σταμάτη.

Μετά την Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Τομέα Ποιμαντικής Αναγνωστών και Ιεροπαίδων, με την Ακολουθία του Αγιασμού και ο Σεβασμιώτατος παρουσίασε το πρόγραμμα των φετινών συναντήσεων και δράσεων και μίλησε απόκαρδιάς, με πατρική αγάπη και ενδιαφέρον στους Αναγνώστες.Η πρώτη αυτή συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινό γεύμα που παρέθεσε ο Σεβασμιώτατος σε όλους τους συμμετέχοντες σε χώρο εστίασης της πόλεως.

