Αγρίνιο: Με 50 γραμ. χασίς στο αυτοκίνητο συνελήφθησαν τρεις νέοι

Ενδεικτική της διάστασης που έχει πάρει η χρήση χασίς στις μέρες είναι η νέα σύλληψη που πραγματοποίησε η Αστυνομία στο Αγρίνιο.

Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο που έγινε σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις άνδρες, σε νάιλον συσκευασία εντοπίστηκαν 50 γραμμάρια χασίς και ένας μεταλλικός τρίφτης

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πέρασαν χειροπέδες σε έναν ένα 27χρονο, έναν 23χρονο και έναν 21χρονο και αναμένεται να ξεκαθαριστεί ο βαθμός εμπλοκής του καθενός στη νέα υπόθεση ναρκωτικών.

*Φωτογραφία αρχείου