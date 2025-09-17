Αγρίνιο: Μαζική η συμμετοχή στην εκδήλωση για τα 81 χρόνια της απελευθέρωσης της πόλης από τον Ε.Λ.Α.Σ.

Τιμή στα 81 χρόνια της απελευθέρωσης του Αγρινίου από τα γερμανικά - ναζιστικά στρατεύματα, από τον Ε.Λ.Α.Σ., με μια μαζική εκδήλωση στην Αγία Τριάδα στο μνημείο των «120».

Με ανακοίνωση του το Δ.Σ. του Παραρτήματος Αγρινίου – Αμφιλοχίας της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ αναφέρεται στη μεγάλη απήχηση αλλά και στο περιεχόμενο της εκδήλωσης για την οποία έχει ήδη γράψει το sinidisi.gr

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Με μια μαζική εκδήλωση το απόγευμα της Δευτέρας στην Αγία Τριάδα, στο μνημείο των 120 κομμουνιστών - αγωνιστών της εθνικής αντίστασης των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ που εκτελέστηκαν από τις γερμανικές-ναζιστικές κατοχικές δυνάμεις και τους ντόπιους συνεργάτες τους, το Παράρτημα Αγρινίου – Αμφιλοχίας της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, τίμησε τα 81 χρόνια της απελευθέρωσης του Αγρινίου στις 14 Σεπτέμβρη 1944.

Ήταν ημέρα που ο ΕΛΑΣ πραγματοποιούσε μεγάλη παρέλαση στην πόλη, απελευθερώνοντας την, με το λαό να κατακλύζει τους δρόμους, σε συνέχεια όλου του προηγούμενου αγώνα που έδινε μέσα από τις αντιστασιακές του οργανώσεις το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ, με μπροστάρη το ΚΚΕ και τους κομμουνιστές.

Στα γεγονότα τόσο της περιόδου, όσο και συνολικότερα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αναφέρθηκε στην ομιλία του, ο πρόεδρος του παραρτήματος της ΠΕΑΕΑ- ΔΣΕ, Γιάννης Λίτσας, που μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Πριν 81 χρόνια στις 14 Σεπτέμβρη του 1944 οι αντάρτες του ΕΛΑΣ μπήκαν στην πόλη μας απελευθερώνοντάς την, νικητές. Όλος ο λαός τους υποδέχτηκε σαν ήρωες. Οι αγωνιστές του ΕΛΑΣ του ΕΑΜ της ΕΠΟΝ τα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς έδωσαν μαζί με το λαό νικηφόρους αγώνες για τη συντριβή του φασισμού. Στην περιοχή μας χιλιάδες αγωνιστές βγήκαν στα βουνά πολεμώντας τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους».

Στάθηκε στα γεγονότα σήμερα, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι λαοί και ο ελληνικός, από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την όξυνση των ανταγωνισμών για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα ανάμεσα σε ΗΠΑ – Κίνα και τους συμμάχους τους και κάλεσε οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία, να μην δείχνουν καμιά εμπιστοσύνη στην αστική τάξη της χώρας που τους θέτει σε κίνδυνο για τα δικά της συμφέροντα, στην κυβέρνηση της ΝΔ και τα αστικά κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ κ.α.), που την υπηρετούν.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο φασισμό – ναζισμό, το γεγονός ότι αποτελεί «γέννημα – θρέμμα» του ίδιου του εκμεταλλευτικού συστήματος που τον «εκτρέφει», καταδικάζοντας και την πρόσφατη αποφυλάκιση του ναζί-εγκληματία, καταδικασμένου αρχηγού της Χρυσής Αυγής, Ν. Μιχαλολιάκου. Υπογραμμίζοντας, πως μόνο ο οργανωμένος αγώνας του λαού, μπορεί να στείλει στον «σκουπιδοτενεκέ» της ιστορίας και τα «μαντρόσκυλα» του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος, όπως οι ναζί-εγκληματίες, κάλεσε σε συνέχεια του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς και γειτονιάς, τονίζοντας ότι οι ναζί – φασίστες εγκληματίες δεν πρέπει να μπορούν να σταθούν πουθενά.

Αναφορά έγινε τέλος, και στο πρόσφατα ανακαινισμένο μνημείο, μετά την επιμονή της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και του αείμνηστου προέδρου του τοπικού παραρτήματος, Θανάση Αλεξάκη.

Μετά την ομιλία ακολούθησε μουσικό αφιέρωμα, από τους Θωμά Γκουρνέλο, Ηλία Στεφανίδη και Ανδρέα Φούκα, ενώ η εκδήλωση έκλεισε με την προβολή της

ταινίας του Λεωνίδα Βαρδαρού, «Γυναίκες μαχήτριες - Μέρος Β' 1944 - 1960».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία της ΤΕ Αιτωλοακαρνανίας του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον Παναγιώτη Σταθελάκη, μέλος του ΓΠ της ΕΠ Δυτικής Ελλάδας και γραμματέα της ΤΕ.