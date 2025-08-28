Αγρίνιο: Λαμπρό φινάλε για το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Με θερμό χειροκρότημα έριξε αυλαία στο Αγρίνιο το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών σε μια λαμπρή τελετή λήξης.

Το φεστιβάλ το οποίο αποτελεί για την πόλη του Αγρινίου μια Πολιτιστική πανδαισία για 20η συνεχόμενη χρονιά, ξεκίνησε την Κυριακή 24 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025. Την εκδήλωση παρουσίασε η Έβελυν Τριανταφύλλου, ενώ συμμετείχαν όλα τα συγκροτήματα που έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση.

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν αποστολές από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία, η Ιαπωνία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κολομβία, η Λετονία, το Μεξικό, το Μπαγκλαντές, το Ουζμπεκιστάν και η Σερβία, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα χορών και μουσικής στο Αγρίνιο, καθώς και σε κοινότητες του Δήμου, στην Παραβόλα, την Λεπενού, τη Γαβαλού, το Αγγελόκαστρο, το Καινούργιο και την Ματαράγκα, όπως επίσης στον Αστακό, την Αμφιλοχία και το Θέρμο!

Η βραδιά κορυφώθηκε με όλους τους χορευτές να ενώνονται με τους θεατές στην πλατεία, δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτή.

Δείτε φωτογραφίες:



