Αγρίνιο: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο - Tροχαίο ατύχημα και έργα «έφραξαν» τους δρόμους

Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο του Αγρινίου το πρωί της Τετάρτης (15.10.25) προκάλεσε την έντονη δυσφορία των οδηγών.

Ένα τροχαίο με με υλικές ζημιές στη συμβολή της Χαριλάου Τρικούπη με την οδό δημάρχου Παναγοπούλου σε συνδυασμό με τα έργα για το φυσικό αέριο στην οδό Παπαφώτη που έκλεισε, όπως και άλλα σημεία του οδικού δικτύου, προκάλεσαν «έμφραγμα» στην κίνηση των οχημάτων.

Το πρόβλημα ήταν έντονο στις 8 περίπου το πρωί και αστυνομικοί έκαναν ρύθμιση στη Χαριλάου Τρικούπη όπου τα αυτοκίνητα πήγαιναν σημειωτόν. Προβλήματα αντιμετώπισαν και όσοι κινούνταν επί της οδού Μεσολογγίου και ήθελαν να βγουν στην Καλλέργη μέσω της Βαλτινού. Και εκεί ο δρόμος ήταν κλειστός λόγω των έργων, οπότε οι οδηγοί αναγκάζονταν να κατευθυνθούν στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου επικρατούσε το αδιαχώρητο.

Σημειώνεται ότι μεγάλη προσοχή χρειάζεται στη δημάρχου Παπαναγοπούλου καθώς μετά την αντιδρόμηση δεν επιτρέπεται να στρίψεις δεξιά από τη Χαριλάου Τρικούπη. Πολλοί είναι αυτοί που δεν ακολουθούν τη σήμανση και παρανομούν με τον κίνδυνο σύγκρουσης.