Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, 2025
Home Κοινωνικά Νέα

Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το «Τρέχω – Βαδίζω – Ποδηλατώ»

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο  Αγρίνιο για τη διεξαγωγή του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου και Ποδηλασίας,  «Τρέχω – Βαδίζω – Ποδηλατώ στη πόλη μου» την Κυριακή 16 Νοερμβρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας, Δημήτρης Γαλαζούλας αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ (1)

  • Την σταδιακή προσωρινή ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων ή την εκτροπή αυτών, μέσω παρακαμπτήριων οδών, σε οδούς της πόλης του Αγρινίου, σε όλο το μήκος της διαδρομής όπου θα διεξαχθεί η εν θέματι αθλητική εκδήλωση, την Κυριακή 16.11.2025 και από ώρες 10.30΄ έως 13.00΄.
  • H αθλητική εκδήλωση θα έχει ως αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Δημοκρατίας και θα ακολουθήσει το εξής δρομολόγιο:
    «Μπαϊμπά > πλατεία Καραπανέϊκα > Παναγοπούλου > Θεοτοκοπούλου > Αγίου Χριστοφόρου > Δήμου Τσέλιου > Ηρώων Πολυτεχνείου > πλατεία Χατζοπούλου > Καλυβίων > Τερτσέτη > Παπαϊωάννου > Αναστασιάδη».

ΑΡΘΡΟ (2)

  • Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

  • Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 10.30΄ ώρα της Κυριακής 16.11.2025 και ύστερα από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και το άρθρο 111 του Ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ. και λήγει την 13.00΄ ώρα της ιδίας (16.11.2025).

ΑΡΘΡΟ (4)

  • Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ Α-100/13.06.2025) «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας κα λοιπές διατάξεις».
  • Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.
-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.