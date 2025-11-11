Αγρίνιο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το «Τρέχω – Βαδίζω – Ποδηλατώ»

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Αγρίνιο για τη διεξαγωγή του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου και Ποδηλασίας, «Τρέχω – Βαδίζω – Ποδηλατώ στη πόλη μου» την Κυριακή 16 Νοερμβρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας, Δημήτρης Γαλαζούλας αναφέρει:

ΑΡΘΡΟ (1)

Την σταδιακή προσωρινή ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων ή την εκτροπή αυτών, μέσω παρακαμπτήριων οδών, σε οδούς της πόλης του Αγρινίου, σε όλο το μήκος της διαδρομής όπου θα διεξαχθεί η εν θέματι αθλητική εκδήλωση, την Κυριακή 16.11.2025 και από ώρες 10.30΄ έως 13.00΄.

H αθλητική εκδήλωση θα έχει ως αφετηρία και τερματισμό την Πλατεία Δημοκρατίας και θα ακολουθήσει το εξής δρομολόγιο:

«Μπαϊμπά > πλατεία Καραπανέϊκα > Παναγοπούλου > Θεοτοκοπούλου > Αγίου Χριστοφόρου > Δήμου Τσέλιου > Ηρώων Πολυτεχνείου > πλατεία Χατζοπούλου > Καλυβίων > Τερτσέτη > Παπαϊωάννου > Αναστασιάδη».

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 10.30΄ ώρα της Κυριακής 16.11.2025 και ύστερα από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και το άρθρο 111 του Ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ. και λήγει την 13.00΄ ώρα της ιδίας (16.11.2025).

ΑΡΘΡΟ (4)