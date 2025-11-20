Αγρίνιο – Κωστίκογλου: Ασφυκτικές οι συνθήκες στο λιανεμπόριο, ανάσα οι δασμοί στα ασιατικά δέματα

Ασφυκτικές οι συνθήκες για το λιανεμπόριο στο Αγρίνιο, αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ), Σωκράτης Κωστίκογλου, τονίζοντας την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης και σημειώνοντας ότι οι δασμοί στα δέματα κάτω των 150 ευρώ από την Ασία μπορεί να προσφέρουν μια πρώτη «ανάσα» στις τοπικές επιχειρήσεις.
«Ανάσα» εκτιμούν ότι θα πάρει το λιανεμπόριο στην Ελλάδα άνθρωποι του κλάδου με την επιβολή δασμών στα δέματα κάτω των 150 ευρώ που κατά κύριο λόγο έρχονται από την Ασία. Σε ημερήσια βάση τουλάχιστον 80.000 δέματα μπαίνουν στην Ελλάδα, προκαλώντας μεγάλη «αιμορραγία» στην εγχώρια αλλά και στις τοπικές αγορές.
Αν επιβληθεί τέλος της τάξεως των 5 ευρώ με 7 ευρώ τότε ο καθένας που παραγγέλνει ένα μικροδέμα θα μπει στην διαδικασία να σκεφτεί αν τον συμφέρει ή όχι να το παραγγείλει ή να το ψάξει στην εκάστοτε τοπική αγορά, διαπιστώνεται.
Ωστόσο, η απόφαση αυτή για την επιβολή δασμών είναι ένα μόνο μέτρο υπό το βάρος των τόσων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το λιανεμπόριο. Μάλιστα, με τα πολλά βάρη που έχουν επωμιστεί οι μικρές τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις/καταστήματα πλέον έχει τεθεί και το ζήτημα της επιβίωσή τους και η Πολιτεία οφείλει να απαντήσει αν επιθυμεί τα μικρά εμπορικά τοπικά καταστήματα, που επί δεκαετίες υποστηρίζουν την τοπική αγορά, και φυσικά πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα για να τις ανακουφίσει ουσιαστικά.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων & Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ) Σωκράτης Κωστίκογλου μιλώντας στη «Συνείδηση» ανέπτυξε πλήρως τα δύο αυτά βασικά ζητήματα συνδέοντας τα με την τοπική αγορά, την αγορά του Αγρινίου.