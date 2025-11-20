Αγρίνιο – Κωστίκογλου: Ασφυκτικές οι συνθήκες στο λιανεμπόριο, ανάσα οι δασμοί στα ασιατικά δέματα

20 Ασφυκτικές οι συνθήκες για το λιανεμπόριο στο Αγρίνιο, αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ), Σωκράτης Κωστίκογλου, τονίζοντας την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης και σημειώνοντας ότι οι δασμοί στα δέματα κάτω των 150 ευρώ από την Ασία μπορεί να προσφέρουν μια πρώτη «ανάσα» στις τοπικές επιχειρήσεις. «Ανάσα» εκτιμούν ότι θα πάρει το λιανεμπόριο στην Ελλάδα άνθρωποι του κλάδου με την επιβολή δασμών στα δέματα κάτω των 150 ευρώ που κατά κύριο λόγο έρχονται από την Ασία. Σε ημερήσια βάση τουλάχιστον 80.000 δέματα μπαίνουν στην Ελλάδα, προκαλώντας μεγάλη «αιμορραγία» στην εγχώρια αλλά και στις τοπικές αγορές. Αν επιβληθεί τέλος της τάξεως των 5 ευρώ με 7 ευρώ τότε ο καθένας που παραγγέλνει ένα μικροδέμα θα μπει στην διαδικασία να σκεφτεί αν τον συμφέρει ή όχι να το παραγγείλει ή να το ψάξει στην εκάστοτε τοπική αγορά, διαπιστώνεται. Ωστόσο, η απόφαση αυτή για την επιβολή δασμών είναι ένα μόνο μέτρο υπό το βάρος των τόσων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το λιανεμπόριο. Μάλιστα, με τα πολλά βάρη που έχουν επωμιστεί οι μικρές τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις/καταστήματα πλέον έχει τεθεί και το ζήτημα της επιβίωσή τους και η Πολιτεία οφείλει να απαντήσει αν επιθυμεί τα μικρά εμπορικά τοπικά καταστήματα, που επί δεκαετίες υποστηρίζουν την τοπική αγορά, και φυσικά πρέπει να λάβει δραστικά μέτρα για να τις ανακουφίσει ουσιαστικά. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων & Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ) Σωκράτης Κωστίκογλου μιλώντας στη «Συνείδηση» ανέπτυξε πλήρως τα δύο αυτά βασικά ζητήματα συνδέοντας τα με την τοπική αγορά, την αγορά του Αγρινίου. Ο Σωκράτης Κωστίκογλου

Συγκεκριμένα ο κ. Κωστίκογλκου επεσήμανε: «Θα αναμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο της απόφασης του ΕΚΟΦΙΝ για την επιβολή δασμού στα δέματα που έρχονται από την Ασία, κατά κύριο λόγο, και είναι κάτω των 150 ευρώ.

Ως τώρα, καθυστερούσε πολύ η Ευρώπη και ζητούσαμε να μπει Εθνικό τέλος, προκειμένου να υπάρχει ένα είδος προστασίας και ένα είδος ανάσχεσης στην μεγάλη εισροή δεμάτων από τις πλατφόρμες, αυτές που εδρεύουν κατά κύριο λόγο στην Ασία. Τελικά αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει και είναι θετική η εξέλιξη αυτή. Θα θέλαμε το τέλος που θα επιβληθεί να είναι της τάξεως των 5 ευρώ ή των 7 ευρώ ανά δέμα.

Το τέλος αυτού του ύψους θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα «κράτημα» στους καταναλωτές. Όσοι δηλαδή αγοράζουν μικρής αξίας προϊόντα να μπουν σε σκέψη για το αν θα πρέπει να πληρώσουν το επιπρόσθετο τέλος που θα επιβληθεί.

Οι αποφάσεις, η διαμόρφωση του τέλους θα γίνει μετά τα Χριστούγεννα όπως ανακοίνωσε και το ΕΚΟΦΙΝ, το 2026. Το ποσό που θα επιβληθεί ως τέλος, αλλά και η ίδια η διαδικασία θα πρέπει να αποφασιστεί γρήγορα και να υλοποιηθεί γρήγορα, διότι ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα ανακοίνωσε ότι περίπου 80.000 δέματα μπαίνουν σε ημερήσια βάση στην Ελλάδα. Αυτό το στοιχείο έγινε γνωστό στην ημέρα της εορτής του εμπορίου, συνεπώς η Ε.Ε. δεν πρέπει να καθυστερήσει να λάβει τις αποφάσεις της και να τις υλοποιήσει. Ακόμη και η Γαλλία έλαβε αντίστοιχη απόφαση και λειτούργησε θετικά, συνεπώς η εξέλιξη αυτή στην Γαλλία μπορεί να επισπεύσει περισσότερο την απόφαση για επιβολή δασμών στην Ε.Ε..

Στην τοπική αγορά γνωρίζουμε καλά ότι στις εταιρείες διανομής υπάρχουν πολλά δέματα που έρχονται από διάφορους προμηθευτές και κυρίως από προμηθευτές που έχουν έδρα την Ασία, κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ και αρνητικά τα φυσικά καταστήματα της πόλης, σχετικά με το τζίρο.

Η Ελληνική Πολιτεία και η Ε.Ε. θα πρέπει να ελέγξουν το γεγονός ότι δεν έχουμε διαρροή μόνο αγοραστικής δύναμης από τον τζίρο που γίνεται προς τις διάφορες πλατφόρμες, αλλά υπάρχει και απώλεια φορολογικών εσόδων. Τα προϊόντα που έρχονται στην Ελλάδα, το Αγρίνιο και την ΕΕ φορολογούνται στην χώρα απ’ όπου ξεκινούν για να σταλούν, άρα χαμένο είναι κάθε ευρωπαϊκό κράτος και αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Το ηλεκτρονικό όμως εμπόριο έρχεται συμπληρωματικά σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στο κλάδο του λιανεμπορίου όπως το υπέρογκο κόστος των λειτουργικών εξόδων, το ενεργειακό που αποτελεί σχεδόν δεύτερο ενοίκιο, η άδικη τεκμαρτή φορολόγηση, οι υπερβολικές χρεώσεις και οι συνεχείς αυξήσεις στις χρεώσεις των συναλλαγών με τα pos.

Όλα αυτά συνδυαστικά, λαμβανομένης υπόψη και της πτώσης του τζίρου που υπάρχει εδώ και δύο περίπου χρόνια και συνεχίζεται εντονότερα τώρα, δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφυκτικό που οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν.

Η Πολιτεία πρέπει να σταθεί στο πλευρό μας. Θέλει η Πολιτεία να υπάρχουν οι τοπικές αγορές που εδώ και δεκαετίες στηρίζουν την τοπική οικονομία; Πώς λοιπόν θα σταθούν οι επιχειρήσεις αυτές; Όλες οι τοπικές επιχειρήσεις πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα με άνισο και αθέμιτο ανταγωνισμό. Επίσης, το γεγονός ότι έχουν ευρωπαϊκή αρνητική πρωτιά στο θέμα των «λουκέτων» δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, δείχνει την αδυναμία και το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις και όσο ο χρόνος προχωρά, τόσο βαθαίνει η ύφεση στην αγορά.

Επιπροσθέτως, πρόβλημα δημιουργεί και ο περιορισμός του εισοδήματος των νοικοκυριών. Η ακρίβεια πιέζει, με αποτέλεσμα να είναι ελάχιστο το ποσοστό που διατίθεται το εκάστοτε νοικοκυριό στην αγορά. Η Πολιτεία για να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις πρέπει να μειώσει την τεκμαρτή φορολογία, καθώς όταν το 90% των συναλλαγών γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο το λιανεμπόριο είναι εκτός των κλάδων που είναι ύποπτοι προς φοροδιαφυγή, κάτι που έχει επιβεβαιώσει και η ίδια η Κυβέρνηση. Πρέπει να αντιληφθούν ότι οι τοπικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να σηκώσουν στους ώμους τους περισσότερα βάρη».

Εφημερίδα «Συνείδηση»