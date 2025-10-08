Αγρίνιο: Κλήσεις για το νέο ΚΟΚ και από υπηρεσιακά χωρίς διακριτικά

Ο νέος ΚΟΚ εφαρμόζεται με ιδιαίτερο ζήλο από τις υπηρεσίες της Τροχαίας σε όλη την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να υπάρξει η αναγκαία συμμόρφωση στην οδηγική συμπεριφορά αρκετών οδηγών, που δεν είναι και η καλύτερη δυνατή.

Οι έλεγχοι και στο Αγρίνιο είναι αυστηροί και απρόβλεπτοι… όπως μαθαίνει η στήλη. Απρόβλεπτοι γιατί στο παρελθόν λίγο – πολύ οι περισσότεροι βλέπαμε στον ορίζοντά μας το περιπολικό και τότε φορούσαμε τη ζώνη. Το γνωστό ξυπνιτζίδικο κόλπο του Έλληνα για να αποφύγει το πρόστιμο.

Πλέον όμως αυτό δεν θα είναι εύκολο να γίνει… Και αυτό γιατί οι της Τροχαίας κόβουν κλήσεις, ακόμη κι όταν κάνουν περιπολίες και με άλλα υπηρεσιακά οχήματα, που δεν φέρουν τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έτσι την πάτησε και φίλος της στήλης που μιλούσε στο κινητό, ενώ οδηγούσε. 350 ευρώ και ένα μήνα χωρίς δίπλωμα. Το φυσάει και δεν… κρυώνεi!

