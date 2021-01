Αγρίνιο: Η Κλεοπάτρα Στούμπου κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι “Ξεθωριάζεις” (VIDEO)

Το πρώτο δικό της τραγούδι κυκλοφόρησε η γνωστή στο Αγρίνιο μουσικός Κλεοπάτρα Στούμπου.

Όπως η ίδια αναφέρει στη σελίδα της στο facebook, μετά από κόπο μηνών επιτέλους έχει στα χέρια της το δικό της τραγούδι, έτοιμο αγαπηθεί από τον κόσμο, να αγκαλιαστεί και να οδηγηθεί ψηλά.

Της ευχόμαστε καλή μουσική διαδρομή να έχει το κομμάτι της να φτάσει ψηλά και γρήγορα να απολαύσουμε και υπόλοιπες μουσικές δημιουργίες της.

Η ανάρτηση έχει ως εξής:

Το πρώτο μου ολοκληρωμένο τραγούδι, τον κόπο τόσων μηνών που επιτέλους έχω στα χέρια μου και τώρα έφτασε και στα δικά σας! Εύχομαι να σας αρέσει, να το αγκαλιάσετε, και όλοι μαζί να το οδηγήσουμε ψηλά!!

Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια, που χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αρχικά, όλους τους μουσικούς που μου έκαναν την τιμή να μοιραστούμε την τέχνη μας! Τον Νίκο Παπαδογιώργο που έπαιξε πιάνο, τον Μάκη Φεγγούλη στα τύμπανα και την Μαρία Τσόλκα στο Βιολοντσέλο! Επίσης, ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Αυγέρη για την ηχογράφηση, τη Μίξη και το Mastering και την παραχώρηση του στούντιο του “Agrinio Sound” για τα γυρίσματα του video clip.

Ευχαριστώ την Αλίκη Ναστούλη για την επιμέλεια των μαλλιών και την Ζωή Λιάμη για το μακιγιαζ!! Στην απλότητα βρίσκεται η ομορφιά, όπως είπε και η Ζωή!

Last but not least, ευχαριστώ τον Γιάννη Χοροζίδη για αυτό το αποτέλεσμα που θα δείτε στο βίντεο. Ένα νέο παιδί με όρεξη, ταλέντο και διάθεση να κάνει όσα φανταζόμουν πραγματικότητα.

Όλοι όσοι συμμετείχαν άφησαν το ταλέντο τους και την αισθητική τους, είναι όλοι καλλιτέχνες, ο καθένας στην τέχνη του και τους ευχαριστώ ξανά μέσα από την καρδιά μου για την τιμή και την χαρά της συνεργασίας μας!!

Ανυπομονώ να μοιραστείτε τη γνώμη σας μαζί μου, θέλω να το απολαύσετε όσο εμείς όταν το δημιουργούσαμε!!

Βάλτε ακουστικά, και καλή ακρόαση – προβολή!

Στίχοι – Μουσική – Ενορχήστρωση: Κλεοπάτρα Στούμπου

Κιθάρες κλασικές, ακουστικές: Κλεοπάτρα Στούμπου

Πιάνο: Νίκος Παπαδογιώργος

Τύμπανα: Μάκης Φεγγούλης

Βιολοντσέλο: Μαρία Τσόλκα

Ηχογράφηση- Μίξη – Mastering: Παναγιώτης Αυγέρης στο Studio ”Agrinio Sound”

Παραγωγή βίντεο – Μοντάζ: Ιωάννης Χοροζίδης (Giannis Chorozidis Photography)

Βοηθός παραγωγής: Ιωάννης Ντρέλλιας Hair Styling: Αλίκη Ναστούλη Make up: Ζωή Λιάμη

Τα γυρίσματα έγιναν στην τεχνητή λίμνη Στράτου, περιοχή Ματσούκι και στο Studio ”Agrinio Sound”.

Στίχοι:

Λεπτή γραμμή που ενώνει κόσμους σε μέρες άγριες, βουβές

Όσα ειπωθούν όταν κοιτάζουν ο ένας τον άλλον οι εραστές

Λόγια σκληρά που σε καρφώνουν σε αμυχές που αιμορραγούν

Πάνω σε δέρμα κεντημένα τα χάδια μα θα ξεχαστούν

Και ξεθωριάζεις κι εσύ σαν κάτι απλό που αναλώθηκε

Σβήνει η μορφή σου, η φωνή, το βλέμμα στην καρδιά κλειδώθηκε

Κι όσο κι αν ξέρω πως κανείς ποτέ δεν θα ‘χει το άγγιγμά σου

Χαράζω βήματα σε δρόμους που θα με πάνε μακριά σου

Κι όταν πλησιάζω στο να πιάσω αυτά που πόθησα παλιά

Σε νέα λημέρια συναντάω όνειρα που έπεσαν νεκρά

Με μια εικόνα το φροντίζεις να μου θυμίζεις τακτικά

Να αποδεχθώ το ότι το μέλλον σε πάει σε άλλη αγκαλιά

