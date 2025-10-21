Αγρίνιο: Κλειστή η οδός Μακρή μέχρι νεωτέρας για τα έργα φυσικού αερίου

Κλειστή θα παραμείνει η οδός Μακρή στο Αγρίνιο λόγω των έργων για το φυσικό αέριο.

Όπως ανακοινώθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία μετά το πέρας των εργασιών (στις 17:00) η οδός θα δίνεται στην κυκλοφορία με φραγμένο το όρυγμα.

Η ανακοίνωση της AVAX A.E.:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες και τους επαγγελματίες της πόλης του Αγρινίου, ότι για τις ανάγκες του έργου Φυσικού Αερίου και για την κοινή ασφάλεια, τις ώρες εργασίας μας 7:30 με 17:00 οι δρόμοι που εργαζόμαστε θα παραμένουν κλειστοί.

Από τις 21/10/2025 έως νεωτέρας, η οδός ΜΑΚΡΗ θα είναι κλειστή τις ώρες εργασίας μας. Τα κάθετα τμήματα της , ΔΑΓΚΛΗ – ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ – ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ & Π. ΣΟΥΛΟΥ, θα είναι κανονικά προσβάσιμα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Μετά το πέρας των εργασιών η οδός θα δίνεται στην κυκλοφορία με φραγμένο το όρυγμα και με την κατάλληλη σήμανση που χρειάζεται για την ανάγκη του έργου.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την βοήθεια σας».

*Φωτογραφία αρχείου