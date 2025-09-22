Αγρίνιο: «Κλέφτης από σπόντα» η ταινία που θα προβάλλεται στον «Ελληνίς» μέχρι την Τετάρτη

Η ταινία «Κλέφτης από σπόντα» θα προβάλλεται στο Αγρίνιο, στο θερινό κινηματογράφο «Ελληνίς», μέχρι την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στις 21:30.

Η υπόθεση

Δεκαετία του 1990. Ο Χαν Τόμπσον ήταν φαινόμενο του μπέιζμπολ στο λύκειο. Παρότι πλέον δεν μπορεί να παίξει, όλα τα υπόλοιπα στη ζωή του πάνε καλά. Έχει ένα υπέροχο κορίτσι, είναι σερβιτόρος σε ένα παλιομοδίτικο μπαρ σε της Νέας Υόρκης, και η αγαπημένη του ομάδα κάνει μια προσπάθεια για το πρωτάθλημα ως αουτσάιντερ. Όταν ο punk-rock γείτονάς του, Ρας, του ζητάει να φροντίσει τη γάτα του για λίγες μέρες, ο Χανκ βρίσκεται ξαφνικά στη μέση μιας ετερόκλητης συμμορίας απειλητικών γκάνγκστερ. Όλοι τον κυνηγούν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ιδέα γιατί. Καθώς ο Χανκ προσπαθεί να τους ξεφύγει, πρέπει να χρησιμοποιήσει όλο του το τσαγανό για να μείνει ζωντανός και να μάθει…

Σκηνοθεσία: Darren Aronofsky

Πρωταγωνιστούν: Οστιν Μπάτλερ, Ζόι Κράβιτς, Ματ Σμιθ, Ρετζίνα Κινγκ, Λιβ, Σράιμπερ, Βίνσεντ Ντ’Ονόφριο, Γκρίφιν Νταν, Μπαντ Μπάνι, Κάρολ Κέιν, Γουίλ Μπριλ, Τζορτζ Αμπούντ, Ντ’Φάροου Ουν-Α-Τάι, Γιούρι Κοκολόλνικοφ, Νικίτα Κουκούσκιν, Γκρεγκ Μπέλο

Δείτε το trailer:

Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι:

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€