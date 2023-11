Αγρίνιο: Το μοναδικό κινηματογραφικό φεστιβάλ της χώρας για παιδιά & νέους και φέτος στον “Άνεσις”

Δωρεάν προβολές ταινιών για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων στο Αγρίνιο!

Το μοναδικό κινηματογραφικό φεστιβάλ της χώρας μας για παιδιά και νέους ταξιδεύει… στο Αγρίνιο και στο Δημοτικό Κινηματογράφο «ΑΝΕΣΙΣ».

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Συγκεκριμένα:

Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

θα προβληθεί μία συλλογή ταινιών μικρού μήκους animation χωρίς διαλόγους για μικρότερα παιδιά Δημοτικού Σχολείου (A΄- B΄ – Γ΄ Τάξη)

(συνολική διάρκεια 62’)

Εγώ και η αδερφή μου (To Be Sisters)

Γαλλία / 2022 / Anne-Sophie Gousset & Clément Céard / 7’

Ο χαρταετός (The kite)

Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία / 2019 / Martin Smatana / 13’

Η πριγκίπισσα και ο ληστής (The Princess and the Bandit)

Ρωσία / 2020 / Mariya Sosnina & Mikhail Aldashin / 3’

Η φίλη μου η Τίγρη (My friend Tiger)

Ρωσία /2016 / Alexey Alekseev / 3’

Η Λουθ και ο Βράχος (Luce and the Rock)

Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία / 2022 / Britt Raes / 13’

Ηλιοτρόπιο (Sunflower) Ρωσία / 2023 / Natalia Chernysheva / 4’

Πέτα (Fly) Ισπανία / 2020 / Carlos Gómez-Mira Sagrado / 15’

Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 θα προβληθεί η ταινία μεγάλου μήκους με υπότιτλους για παιδιά Γυμνασίου

Αγαπητέ κύριε Φίρερ (13+)

Μια ταινία του Christian Lerch

Γερμανία, 2020, 94′

1945, λίγο πριν το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Anna και ο 11χρονος γιος της ο Felix αναγκάζονται να φύγουν από το βομβαρδιζόμενο Μόναχο προς τη βαυαρική ύπαιθρο. Κι ενώ για την Anna είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσποιείται την ένθερμη εθνικοσοσιαλίστρια, ο Felix μοιάζει να μαγεύεται όλο και περισσότερο από τη ναζιστική προπαγάνδα και τους υποστηρικτές της.

Θέματα: πόλεμος, ναζισμός, προπαγάνδα

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου θα προβληθεί η ταινία : Αντιγόνη (16+)

Sophie Deraspe, Καναδάς, 2019, 109′

Αντιγόνη, άριστη μαθήτρια και πρότυπο πολίτη, παραβαίνει τον νόμο, βοηθώντας τον αδερφό της να δραπετεύσει από τη φυλακή. Ο κλοιός στενεύει διαρκώς γύρω της, ενώ αυτή ορθώνει το ανάστημά της απέναντι στις αρχές: την αστυνομία, τη δικαιοσύνη, το σωφρονιστικό σύστημα, αλλά και στον πατέρα του φίλου της, του Αίμονα. Η σθεναρή άρνηση της Αντιγόνης να συμβιβαστεί και να καταπνίξει το προσωπικό περί δικαίου αίσθημα, κερδίζει την υποστήριξη των συνομηλίκων της, οι οποίοι κινητοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πολύχρωμες διαδηλώσεις. Απορρίπτοντας μια πρόταση που θα εξασφάλιζε το μέλλον της, η Αντιγόνη επιλέγει την αγάπη και την αφοσίωση στην οικογένειά της, μια οικογένεια μεταναστών.

Θέματα: οικογένεια, αλληλεγγύη, απώλεια, δύναμη της τέχνης, θάρρος, φαντασία, φιλία, μύθος

Οι παραπάνω ταινίες θα προβληθούν κατόπιν συνεννόησης με τα σχολεία.

