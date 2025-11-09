Αγρίνιο: Κινδύνευσαν αυτοκίνητα από φωτιά σε κάδο στο παλιό νοσοκομείο

Ακόμη ένα περιστατικό εμπρησμού κάδου απορριμμάτων σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στα ξημερώματα της Κυριακής, στην περιοχή του παλιού νοσοκομείου Αγρινίου. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε κάδο απορριμμάτων, ενώ δίπλα του είχαν πεταχτεί κάθε λογής ογκώδη αντικείμενα — από στρώματα μέχρι και καρότσα αγροτικού οχήματος.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση. Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση πολιτών και της Πυροσβεστικής, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν απελπισμένοι, καθώς παρόμοια περιστατικά έχουν γίνει πλέον συχνό φαινόμενο.

Καταγγέλλουν πως η περιοχή γύρω από το παλιό νοσοκομείο έχει μετατραπεί σε “ανεξέλεγκτο σκουπιδότοπο”, με κάδους να καίγονται και ογκώδη απορρίμματα να συσσωρεύονται χωρίς καμία παρέμβαση.

«Κάθε λίγο βλέπουμε φωτιές σε κάδους. Μυρίζει καμένο πλαστικό, φοβόμαστε για τα σπίτια και τα αυτοκίνητά μας», αναφέρει κάτοικος της περιοχής. Οι πολίτες ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να λάβουν μέτρα φύλαξης και καθαριότητας, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ξανά ζωές και περιουσίες.