Αγρίνιο - Κέντρο Πρόληψης "ΟΔΥΣΕΑΣ": Υλοποιεί το Πρόγραμμα: «Μαθαίνω να σερφάρω… αλλιώς»

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» – ΕΟΠΑΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Αιτ/νίας θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα: «Μαθαίνω να σερφάρω … αλλιώς»

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Α’ και Β’ Τάξης του Γυμνασίου της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και έχει ως στόχο την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποσαφηνίσουν βασικές αρχές του διαδικτύου, καθώς επίσης και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες, τις προκλήσεις, αλλά και τους κινδύνους, που ενδεχομένως, να συναντήσουν κατά την περιήγησή τους στον κυβερνοχώρο.

Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί στο χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος σε ένα τμήμα της εκάστοτε σχολικής μονάδας και θα ολοκληρωθεί σε 2 εβδομαδιαίες συναντήσεις. Η διάρκεια της κάθε συνάντησης θα είναι 2 διδακτικές ώρες.

Υπεύθυνοι Προγράμματος:

Χαράλαμπος Λουκίδης, Ψυχολόγος, MSc – Επιστημονικό Στέλεχος ΚΠ

Αρετή Μπαζάκα, Ψυχολόγος, MSc – Επιστημονικό Στέλεχος ΚΠ

Αιτήσεις μπορείτε να αποστείλετε ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά (κατεβάστε την αίτηση κάνοντας κλικ εδώ) στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr από την Τετάρτη 22/10/2025 έως και την Τετάρτη 5/11/2025 (τηλέφωνα επικοινωνίας: 26410 55275 & 26410 28770).

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Dr Αθανασία Δημητρίου