Αγρίνιο: Με «κενά» η διάθεση των self test

Εν αναμονή νέων παραλαβών self test τα φαρμακεία

Μόνο ένα self test επί του παρόντος έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύουν οι φαρμακοποιοί του Αγρινίου τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και όχι δύο, που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας

Από χθες τα self τεστ είναι στα ράφια των φαρμακείων του Αγρινίου και είναι στην διάθεση των μαθητών μεταξύ 16 και 18 ετών και των εκπαιδευτικών. Τα τεστ που παρέλαβαν οι Αγρινιώτες φαρμακοποιοί δεν είναι ακριβώς self τεστ, όμως η διαφορά είναι πολύ μικρή, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τριχωνίδας Αχιλλέα Κοντοπάνο. Ωστόσο το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι οι φαρμακοποιοί μέχρι στιγμής βάσει των παραλαβών που έχουν γίνει έχουν την δυνατότητα τα δίνουν μόνο ένα self τεστ στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και όχι δύο που εξαγγέλθηκε από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

«Παραλάβαμε και ξεκινάμε την διάθεσή τους. Δικαιούνται μόνο οι μαθητές μεταξύ 16 και 18 ετών και οι εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης. Περιμένουμε νέες οδηγίες και παραλαβές self τεστ, διότι αυτά που παραλάβαμε δεν επαρκούν, ώστε να ξεκινήσει τη διάθεσή τους και στις υπόλοιπες ομάδες. Ακόμη, δεν έχουμε εικόνα για τίποτε, ακόμη και η κυβέρνηση περιμένει να παραλάβει τέτοια τεστ. Αυτά τα τεστ που παραλάβαμε δεν είναι ακριβώς self τεστ, όμως η διαφορά είναι πολύ μικρή. Ο τρόπος που γίνονται είναι εύκολος, μικρή είναι η διαφορά τους. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτή την στιγμή για ένα self τεστ ανά μαθητή και εκπαιδευτικό, σχετικά με το δεύτερο τεστ που ανακοινώθηκε από την κ. Κεραμέως αναμένουμε νέες οδηγίες, δεν ξέρουμε πως θα γίνει. Αν δεν γίνουν νέες παραλαβές δεν γίνεται να ανταποκριθούμε. Ο αριθμός που παραλάβαμε είναι μικρός δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην χορήγηση δεύτερου τεστ, ενώ δεν γνωρίζουμε και πότε θα γίνουν οι νέες παραλαβές» ανέφερε ο κ. Κοντοπάνος.

Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και στο Αγρίνιο, οι φαρμακοποιοί παρέλαβαν τα self τεστ σε συσκευασίες χωρίς να είναι κάθε τεστ στην δική του συσκευασία, συνεπώς οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί θα πρέπει τώρα να «φτιάξουν» σε ατομικές συσκευασίες μαζί με όλα τα παρελκόμενα, για να μπορέσουν να τα διαθέσουν σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η τελική σύνθεση του κιτ θα γίνει με υλικά που θα λαμβάνει ο φαρμακοποιός ένα – ένα, από 4 διαφορετικές συσκευασίες. Σε καθένα από αυτά τα 4 κουτιά περιέχονται:

1ο κουτί: 25 πλαστικές επιφάνειες με παραθυράκια “control” και μία οπή για να μπαίνει το αντιδραστήριο (ταινίες)

2ο κουτί: 25 βαμβακοφόροι στυλεοί (μπατονέττες) για τη λήψη του δείγματος

3ο κουτί: 25 σωληνάρια διαλύματος εκχύλισης (μικρά σωληνάρια που περιέχουν το αντιδραστήριο)

4ο κουτί: 25 πώματα, που προορίζονται για το σφράγισμα του σωληναρίου με το διάλυμα.

Το σακουλάκι με το περιεχόμενο των υλικών του τεστ θα παραδίδεται μαζί με ένα φυλλάδιο οδηγιών για την σωστή χρήση του self τεστ από την εταιρεία, όπως επίσης και ένα ακόμη φυλλάδιο με έγχρωμες οδηγίες χρήσης της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας, με τίτλο: «Self test – Γρήγορα και απλά».

Οδηγίες για τους γονείς και τους μαθητές

Το Υπουργείο Παιδείας για την εξέλιξη της όλης διαδικασίας εξέδωσε τις ακόλουθες οδηγίες:

Η προμήθεια των τεστ

Βάσει του ΑΜΚΑ τους, ενήλικοι μαθητές των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ για κάθε εβδομάδα από το φαρμακείο. Για τους ανήλικους μαθητές Λυκείου, τα τεστ θα παραλαμβάνουν γονείς και κηδεμόνες με τον ΑΜΚΑ των μαθητών. Το πρώτο τεστ μπορούν μαθητές κα Λυκείου να το παραλάβουν από την Παρασκευή 9/4 . Από την ερχόμενη Δευτέρα θα μπορούν να παραλάβουν και το 2ο τεστ, το οποίο θα πρέπει να διενεργηθεί έως το πρωί της Πέμπτης 15/4.

Τα βήματα είναι τα εξής:

1. Γονείς, κηδεμόνες και μαθητές θα παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από το φαρμακείο, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους.

2. Οι μαθητές/ εκπαιδευτικοί θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή την Δευτέρα το πρωί.

3. Γονείς, ενήλικοι μαθητές και εκπαιδευτικοί θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr στην οποία θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.

Τι γίνεται αν το self-test είναι αρνητικό;

1. Για τους μαθητές, θα εκδίδεται σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr . Οι μαθητές θα φέρουν τη σχολική κάρτα μονίμως μαζί τους. Θα επιδεικνύουν την εκάστοτε κάρτα στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης.

3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να γράφουν μια χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αρνητικού αποτελέσματος.

Τι γίνεται αν το self-test είναι θετικό;

1. Για τους μαθητές, θα δηλώνεται το θετικό αποτέλεσμα στη σχολική κάρτα μέσω της πλατφόρμας https://self-testing.gov.gr, με την οποία θα μπορεί να μεταβεί σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid test. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr.

2. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, θα ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και θα επιστρέφουν στο σχολείο.

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα Συνείδηση

