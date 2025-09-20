Αγρίνιο: Κατήγγειλε για απόπειρα βιασμού τον εν διαστάσει σύζυγό της

Με μια σοβαρή καταγγελία ασχολήθηκε η Αστυνομία στο Αγρίνιο καθώς 44χρονος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού της συζύγου του με την οποία βρίσκεται σε διάσταση.

Μετά την καταγγελία στην οποία προχώρησε η γυναίκα ο 44χρονος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (18.9.25).

Η δκογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του εκτός από την απόπειρα βιασμού περιλαμβάνει κι άλλες κατηγορίες: προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

