Αγρίνιο: Κατάληψη σε σχολεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα

Σε συμβολική κατάληψη προχώρησαν  μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια στο Αγρίνιο στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.
Μέχρι νωρίς το πρωί της Πέμπτης (18.7.25) η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είχε ενημερωθεί για καταλήψεις στο Γυμνάσιο του Αγίου Κωνσνατίνου, στα Γενικά Λύκεια 1ο ,  2ο και το 6ο και στο 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου.

Οι μαθητές προχώρησαν στην κατάληψη προκειμένου να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο τον αδικοχαμένο ράπερ του οποίου η δολοφονία, συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα και στάθηκε η αφορμή για τη δικαστική έρευνα κατά της Χρυσής Αυγής.

Ο  Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε βάναυσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 από τον χρυσαυγίτη Ρουπακιά. Ο θάνατός του ξετύλιξε το «κουβάρι» του φασισμού και οδήγησε την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» στη φυλακή.

Μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου που προχώρησαν σε κατάληψη στη μνήμη του Παύλου Φύσσα

 

 

