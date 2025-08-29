Αγρίνιο - Καταγγελία: Ό,τι να 'ναι πετάμε στους καφέ κάδους αντί για οργανικά υπολείμματα!

Έλλειψη γνώσης ή ωχαδερφισμός; Το γεγονός ότι καφέ κάδοι που προορίζονται για τη συλλογή οργανικών υπολειμμάτων στο Αγρίνιο χάνουν τη χρησιμότητά τους αφού εκεί καταλήγουν παντός άλλου είδους απορρίμματα δημιουργεί έντονο προβληματισμό.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα κακής χρήσης των καφέ κάδων που έχει ως αποτέλεσμα να ακυρώνει την προσπάθεια ανακύκλωσης γνωστοποίησε στο sinidisi.gr ευαισθητοποιημένη αναγνώστρια.

Η αναγνώστρια προχώρησε στη συγκεκριμένη γνωστοποίηση, προσδοκώντας η ανάδειξη του θέματος να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των δημοτών για να μην πετούν τα σκουπίδια ...όπου βρουν! Γιατί «όλοι μας αξίζουμε μια πιο καθαρή πόλη», όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά.

Τι επισημαίνει:

«Στην οδό Γούναρη, δίπλα στο γήπεδο μπάσκετ, σε καφέ κάδο που προορίζεται αποκλειστικά για οργανικά υπολείμματα (λαχανικά, φρούτα κ.λπ.), βρήκα σωρούς από χαρτοκιβώτια.

Μάλιστα τα έβγαλα για να δω τι υπήρχε από κάτω και διαπίστωσα ότι ήταν γεμάτος με σακούλες σκουπιδιών, πλαστικά μπουκάλια, σπρέι και ό,τι άλλο κανονικά θα έπρεπε να πεταχτεί στους πράσινους ή στους μπλε κάδους. Αν αυτή είναι η εξέλιξη του είδους μας, δυστυχώς δεν βλέπω φως.

Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπουμε τέτοιες εικόνες, γιατί έτσι δεν γίνεται ούτε σωστή ανακύκλωση ούτε σωστή αποκομιδή. Το αποτέλεσμα είναι να γεμίζουν οι λάθος κάδοι, να μυρίζει ο τόπος και να ακυρώνεται όλη η προσπάθεια διαλογής στην πηγή».