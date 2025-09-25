Αγρίνιο: Καταδίωξη μετά από παραβίαση «κόκκινου» – Συνελήφθη συνεπιβάτης με χασίς

Δεν περίμενε οδηγός Ι.Χ. ότι το «κόκκινο» που παραβίασε στο Αγρίνιο, το βράδυ της Τετάρτης (24.7.25), θα τον έβαζε σε περιπέτειες!

Τον «απρόσεκτο» οδηγό ακολούθησαν αστυνομικοί με τα δίκυκλά τους και του ζήτησαν να σταματήσει για να βεβαιώσουν την επικίνδυνη παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επί της οδού Δυρρού, όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα μετά τις 9 το βράδυ, επικράτησε αναστάτωση και κάτοικοι της περιοχής βγήκαν στα μπαλκόνια να δουν τι είχε συμβεί.

Στο όχημα επέβαινε ένα ακόμα άτομο και από τους αστυνομικούς διενεργήθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος. Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr o συνεπιβάτης είχε στην κατοχή του μικροποσότητα χασίς και συνελήφθη.

Παρότι η παραβίαση του φωτεινού σηματοδότη συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους, τσουχτερό πρόστιμο και άλλες επιπτώσεις για τον οδηγό, δυστυχώς, αποτελεί από τις συχνότερες τροχονομικές παραβάσεις. Από την άλλη, ο πολύ συχνός εντοπισμός μικροποσοτήτων ναρκωτικών καταδεικνύει την ευρύτατη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και στην πόλη του Αγρινίου.