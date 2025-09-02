Αγρίνιο: Καρποφόρησε ο κάκτος του Γιάννη Γιαννακόπουλου

Ο κάκτος του Γιάννη Γιαννακόπουλου καρποφόρησε από την παρατεταμένη καλοκαιρία και τις υψηλές θερμοκρασίες

Τα προαναφερόμενα συνετέλεσαν θετικά στη μεγάλη συνεχόμενη ανθοφορία και στη συνέχεια στη καρποφορία τους τις τελευταίες ημέρες.

Οι καρποί του μοιάζουν με τα φραγκόσυκα χωρίς όμως να έχουν αγκάθια. Εσωτερικά είναι σαν ακτινίδια χωρίς όμως το περιεχόμενό τους να έχει κάποια ευχάριστη γεύση...

Ο ίδιος σημειώνει ότι ο κάκτος αυτός προέρχεται από ένα επίσης τεράστιο κάκτο που υπήρχε στο κήπο μιας μονοκατοικίας στο Αγρίνιο (στην οδό 14ης Σεπτεμβρίου, πρώην Φαφούτη) ο οποίος ξεριζώθηκε και καταστράφηκε από μία ισχυρή ανεμοθύελλα πριν από αρκετά χρόνια.