Αγρίνιο – Καρπενήσι: «Τσάκωσαν» 33χρονο με 5 κιλά χασίς στο αυτοκίνητό του

Πέντε κιλά και 387 γραμμάρια χασίς μετέφερε στο αυτοκίνητό του ένας 33χρονος άνδρας που συνελήφθη στο δρόμο Αγρινίου – Καρπενησίου από αστυνομικούς.

Τα ναρκωτικά που φαίνονται συσκευασμένα στη φωτογραφία εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καρπενησίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καρπενησίου, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Αγρινίου, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να κινείται με όχημα και τον ακινητοποίησαν για έλεγχο, κατά τον οποίο βρήκαν και κατέσχεσαν:

5 κιλά και 387 γραμμάρια κάνναβης (φούντες).

60 ευρώ και

3 αποδείξεις διοδίων,

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.