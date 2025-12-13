Αγρίνιο – Καρπενήσι: Η ουσία είναι στο πως προτεραιοποιούνται τα έργα

Μία νέα εκδήλωση για το δρόμο Αγρίνιο – Καρπενήσι πρόκειται να διοργανωθεί σήμερα Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 από το Συντονιστικό των κατοίκων της περιοχής στο Αγρίνιο με την ουσία να δίνεται στο πως προτεραιοποιούνται τα έργα

Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «γιατί δεν το θέλουν». Η αλήθεια είναι ότι οι κυβερνώντες με τις πράξεις τους έως τώρα δείχνουν ότι όντως δεν θέλουν να προωθήσουν το διαγώνιο άξονα Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία.

Ωστόσο ενδεχομένως οι κυβερνώντες θα απαντούσαν πως δεν είναι ότι δεν θέλουν το έργο, αλλά ότι δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Το βασικό λοιπόν ερώτημα δεν είναι «γιατί δεν θέλουν το έργο», αλλά πως προτεραιοποιούνται τα έργα.

Ακόμη και έτσι όμως, σημασία έχει ότι ο αγώνας αυτός για το συγκεκριμένο διαγώνιο άξονα και ιδίως το κομμάτι που αφορά από το Πλατυγιάλι μέχρι το Καρπενήσι μοιάζει (δυστυχώς) κάπως μάταιος. Και αυτό γιατί είναι σαφές πως κυβερνητική προτεραιότητα και μάλιστα διαχρονικά ήταν και είναι η Ανατολική Ελλάδα σε σχέση με τη Δυτική.

Για αυτό και οι διαγώνιοι άξονες ξεκινούν από την Ανατολική Ελλάδα, το τμήμα Καρπενήσι – Λαμία για παράδειγμα ή το τμήμα Μπράλος – Άμφισσα. Και ποιος ξέρει… κάποια στιγμή την επόμενη ή τη μεθεπόμενη δεκαετία, αυτοί οι διαγώνιοι άξονες θα φτάσουν και στην Αιτωλοακαρνανία…

Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ