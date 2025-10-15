Αγρίνιο: Κάλεσμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για εθελοντική προσφορά στον τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας

Την ευκαιρία να γίνεις εθελοντής Κοινωνικής Πρόνοιας δίνει στο Αγρίνιο το περιφερειακό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. παρέχοντας τη δυνατότητα σε όσους πολίτες θέλουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς το χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία τους και να συμμετέχουν σε δράσεις για τη στήριξη συνανθρώπων μας, πρόκειται να υλοποιήσει Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ.

Ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εθελοντές ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες, με σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμούκαι παράλληλα, να γνωρίσουν το ανθρωπιστικό έργο του Οργανισμού.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι να:

Είναι απόφοιτοι Β/θμιας εκπαίδευσης τουλάχιστον

Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

Διαθέτουν καλή κατάσταση υγείας

Οι Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ.καλούνται να ενισχύσουν τις δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος ΕΕΣ Αγρινίου,τις έκτακτες δράσεις και τα προγράμματα του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας και γενικότερα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την υποστήριξη οικογενειών, παιδιών, ανέργων, αστέγων, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία, προσφύγων και μεταναστών, ατόμων και κοινοτήτων πληγέντων από φυσικές καταστροφές καθώς και άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, αναπτύσσει την αξία του Εθελοντισμού, επενδύοντας στην προσφορά των Εθελοντών του, οι οποίοι είναι η κινητήρια δύναμη του Οργανισμού.

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ!

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ!

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής

Περιφερειακό Τμήμα ΕΕΣ Αγρινίου

Καθημερινά από 08.00π.μ. έως 14.00μ.μ. στο τηλέφωνο: 26410 33853