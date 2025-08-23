Αγρίνιο: Κάλεσμα Ιδιωτικών Υπαλλήλων στην κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

Κάλεσμα των Ιδιωτικών Υπαλλήλων για συμμετοχή, στην συγκέντρωση την Τρίτη στην πλατεία Δημάδη που θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου καλεί τα όλα τα μέλη του και όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετέχουν στην κινητοποίηση αλληλεγγύης που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, την Τρίτη 26 Αυγούστου στις 8μ.μ, στην πλατεία Δημάδη, για στηρίξει και να δείξει έμπρακτα τηνστήριξη στο δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό, την ώρα που το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ θέλει να εξαφανίσει την πόλη της Γάζας!

Τώρα είναι η ώρα να βροντοφωνάξουμε ακόμα πιο δυνατά:

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΛΑΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟ !

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ !