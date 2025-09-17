Αγρίνιο: Κάλεσμα από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων στην Πανελλαδική Απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Κάλεσμα στο Αγρίνιο απηύθυνε το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων στην Πανελλαδική Απεργία της 1ης Οκτωβρίου για το εργασιακό νομοσχέδιο για την 13ωρη εργασία.

Η ανακοίνωση:

1 η ΟΚΤΩΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ! ΚΑΜΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ 13ΩΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ.Α.

ΣΤΙΣ 10:30 π.μ. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7ΩΡΟ – 5ΗΜΕΡΟ – 35ΩΡΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ

Οι εργοδότες παραγγέλνουν και το κράτος νομοθετεί….

Μετά το νόμο Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Βρούτση – Αχτσιόγλου, μετά τα 10ωρα, τα σπαστά, τις Λευκές Νύχτες, τη δουλειά τις Κυριακές τους άνοιξε η όρεξη και ζητάνε μέχρι και 13 ώρες δουλειά! Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο δεν είμαστε χθεσινοί. Τα προηγούμενα χρόνια μας καλούσαν να βάλουμε πλάτη να ξεπεράσουν την κρίση τους, να στηρίξουμε με νέες θυσίες την ανάπτυξη τους και τώρα μας καλούν να κάνουμε το ίδιο με το μάτι στραμμένο στην μπίζνα της πολεμικής οικονομίας.

Όχι άλλες θυσίες για τους και τα κέρδη τους!

Τώρα είναι η ώρα να βρεθούμε σε θέση μάχης! Να οργανώσουμε αποστομωτική απάντηση σε κράτος, κυβέρνηση, Ε.Ε. και εργοδοσία που μας πάνε ένα βήμα πιο κοντά στο μεσαίωνα! Στον πόλεμο που μας κήρυξαν απαντάμε με πόλεμο, βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες!

Καμία πρωτοτυπία, καμία “ελληνική κανονικότητα”! Στόχο έχουν να κάνουν πράξη “την κανονικότητα” της μέγιστης κερδοφορίας του κεφαλαίου. Την κανονικότητα, δηλαδή, που επιτάσσει μόνο 11 ώρες υποχρεωτική ξεκούραση για τους εργαζόμενους, όπως προβλέπουν οι οδηγίες της Ε.Ε.. Αυτήν που επιτάσσει 25 δις από την φορολογία του ελληνικού λαού να δοθούν για εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ.

Αυτές είναι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και των υπολοίπων παραφυάδων τους.

Την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι “κάνουμε το σταυρό μας” κάθε φορά που πρέπει να πάμε στα νοσοκομεία γιατί οι ελλείψεις είναι τεράστιες, την ώρα που καίγεται η μισή χώρα, για να πλημμυρίσει ξανά το χειμώνα.Αυτό είναι και το περιεχόμενο του περιβόητου “καλαθιού” που παρουσίασε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Ένα “καλάθι” γεμάτο δώρα για τους μεγαλοεπιχειρηματίες και για εμάς τους εργαζόμενους δουλειά μέχρι να λιώσουμε.

Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι και το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, παρά τα περίτεχνα βαφτίσια: “Δίκαιη Εργασία για Όλους” – “Απλοποίηση της Νομοθεσίας” – “Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη”. Προβλέποντας την 13 ώρες συνεχόμενη δουλειά σε έναν εργοδότη, τη δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε επίπεδο 12μηνου, τις υπερωρίες στους εκ περιτροπής, το σπάσιμο της καλοκαιρινής άδειας σε 4 μέρη και τις Fast track προσλήψεις- απολύσεις μέχρι και ΑΝΗΛΙΚΩΝ!

Κατοχυρώνουν, λένε, το δικαίωμα του εργαζόμενου να συμπληρώνει το εισόδημά του, να επιλέγει το μοντέλο απασχόλησης που τον εξυπηρετεί. Αν θέλουν να μας πείσουν, ας μας πουν και κάτι καινούριο! Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο ξέρουμε τι σημαίνει ευελιξία: Από τη μια να κυνηγάμε την υπερωρία, γιατί ο μισθός δε φτάνει, γιατί το budget των καταστημάτων δεν προβλέπει 8ωρους και από την άλλη δουλειά έως και πάνω από 12 ώρες με σπαστά, 6ημερα-7ημερα, με όλες τις Κυριακές μέσα, από Μάιο μέχρι Οκτώβριο, πάντα με βάση τις ανάγκες της εργοδοσίας. Πάρτε και διαλέξετε…Ας πάνε να ρωτήσουν τους εργαζόμενους στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα αν συμφωνούν με το νομοσχέδιο, που δουλεύουν σπαστά και Κυριακές 32 εβδομάδες το χρόνο, που μαζί με την μεταφορά από και προς την εργασία, λείπουν τουλάχιστον 15 ώρες από το σπίτι τους! Να ρωτήσουν τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ και τις αποθήκες πόσες ώρες μπορούν να αντέξουν το κουβάλημα, χωρίς να τραυματιστούν, τους εργαζόμενους στα εμπορομάγαζα πόσες ώρες μπορούν να τρέχουν από πόστο σε πόστο χωρίς να πέσουν κάτω.

Τους το λέμε ξεκάθαρα, δεν πείθουν κανέναν! Αν νοιάζονται για το εισόδημα μας, να πραγματοποιήσουν τα αιτήματα των σωματείων για αυξήσεις στους μισθούς, να πάρουν μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια και το στεγαστικό και ας αφήσουν τα περί ρήτρας μη απόλυσης όσων δεν δεχτούν το 13ωρο. Λες και οι εργοδότες υποχρεώνονται να αιτιολογήσουν τις απολύσεις, λες και διαπραγματεύονται επί ίσοις όροις με τους υπαλλήλους τους. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει η ‘συναίνεση του εργαζόμενου’ που διατυμπανίζουν, όταν στις περισσότερες περιπτώσεις απλά μας ανακοινώνεται ότι θα δουλέψουμε 10ωρα, το πότε και αν θα πάρουμε την άδεια μας.

Στόχος τους είναι να καταργήσουν κάθε έννοια συλλογικής διαπραγμάτευσης, να είμαστε μόνοι μας απέναντι στα ¨θέλω¨ της εργοδοσίας. Δεν θα τους περάσει! Όπλο μας είναι η οργάνωση στο σωματείο μας, ο αγώνας για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που να κατοχυρώνει μισθούς, ωράρια, ειδικότητες, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μας. Δεν είμαστε μόνοι, εμείς οι δεκάδες χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι γνωρίζουμε ότι τα κέρδη τους βγαίνουν από τη δουλειά μας, έχουμε τη δύναμη να βάλουμε εμπόδια!

Κριτήριο μας οι ζωές μας, οι ανάγκες μας και όχι τα κέρδη τους! Το δίκιο μας κερδίζεται στο δρόμο μαζί με τους συναδέλφους μας, τους εργαζόμενους άλλων κλάδων και όσους ορθώνουν το ανάστημα τους απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης, επιχειρηματικών ομίλων, ΕΕ και των κομμάτων που την προσκυνούν, αυτόν το δρόμο θα βαδίσουμε και εμείς.

Απαιτούμε:

Να αποσυρθεί το άθλιο νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς

Απαγόρευση του σπαστού, του 6ημερου και της διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Επαναφορά της Κυριακής Αργίας.

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους. Μηνιαίο πρόγραμμα με κυλιόμενα ρεπό.

Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι, που υπονομεύουν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και νομιμοποιούν τις ευέλικτες και ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Επαναφορά των τριετιών συμπεριλαμβανόμενης της περιόδου 2012 – 2023.

Ουσιαστική προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της μητρότητας.

Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους και χωρίς προϋποθέσεις στο 80% του μισθού.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Δείτε την αφίσα: