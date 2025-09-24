Αγρίνιο: Και το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου συμμετέχει στο Αγρίνιο και το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αγρινίου και Περιχώρων.

Η ανακοίνωση:

Μετά από απόφαση της ομοσπονδίας μας το σωματείο μας συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1 Οκτώβρη για την κατάργηση της 13ωρης εργασίας και για ουσιαστικές αυξήσεις των συντάξεων. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους να συμμετέχουν.

ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, Νικάκης Βασίλειος

Η Γεν. Γραμματέας, Βλάχου Κωνσταντίνα