Αγρίνιο: Και το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου
Στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου συμμετέχει στο Αγρίνιο και το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αγρινίου και Περιχώρων.
Η ανακοίνωση:
Μετά από απόφαση της ομοσπονδίας μας το σωματείο μας συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1 Οκτώβρη για την κατάργηση της 13ωρης εργασίας και για ουσιαστικές αυξήσεις των συντάξεων. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους να συμμετέχουν.
ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος, Νικάκης Βασίλειος
Η Γεν. Γραμματέας, Βλάχου Κωνσταντίνα