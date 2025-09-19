Αγρίνιο: Και οι οικοδόμοι καλούν στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Κάλεσμα απηύθυνε στο Αγρίνιο και η Ένωση Οικοδόμων και Εργαζομένων στα Συναφή Επαγγέλματα Αιτωλοακαρνανίας στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου για το εργασιακό νομοσχέδιο.

Η ανακοίνωση:

Συνεδρίασε το ΔΣ του σωματείου και εκτίμησε τη δράση του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τις παρεμβάσεις του για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Κατά την περίοδο του καύσωνα αλλά και για τα εργοδοτικά εγκλήματα που είχαν σαναποτέλεσμα να θρηνήσουμε 3 συναδέλφους στο νομό, στον αγώνα που κάναμε για το μεροκάματο για να βγάζουμε τις υποχρεώσεις μας, αρκετοί ήταν οι συνάδελφοι που σακατεύτηκαν.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει νομοσχέδιο-έκτρωμα για ψήφιση, που επιβάλλει13 ώρες φθηνότερης εργασίας. Μάλιστα έχει το θράσος να λέει ότι είναι απαίτηση των εργατών, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, το μεγάλο κόστος ζωής που μαυρίζει τη ζωή μας.

Θέλουν να κρύψουν τους σχεδιασμούς και τις απαιτήσεις των βιομηχάνων, των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών, των επιχειρηματικών ομίλων, που έρχεται να προστεθεί στους εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί απ’ όλες τις κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Το ΔΣ του σωματείου αποφάσισε ομόφωνα ότι πρέπει να δοθεί απάντηση συνολικά στην αντεργατική-αντιλαϊκή πολιτική με πρώτο σταθμό την απεργία, την 1 η Οκτώβρη, που κήρυξαν Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες.

Στηρίζουμε την απεργία και καλούμε τους συναδέλφους οικοδόμους, συνολικά τους εργαζόμενους στον κλάδο, έλληνες και μετανάστες, να συμβάλλουν στην επιτυχία της απεργίας σ’ όλους τους χώρους δουλειάς. Να δώσουν μαζικό μαχητικό αγωνιστικό παρόν στην απεργιακή συγκέντρωση που διοργανώνει το ΕΚ Αγρινίου και τα σωματεία του, την Τετάρτη 1 η Οκτώβρη, 10:30πμ, στην κεντρική πλατεία, στο Αγρίνιο.

Απαιτούμε:

Να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νομοσχέδιο έκτρωμα για την 13ωρη εργασία.

7ωρο- 5νθημερο – 35ωρο.

Μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Κήρυξη ως υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργοδότες.

Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων. Μείωση των ορίων ηλικίας

συνταξιοδότησης.

συνταξιοδότησης. Λεφτά για υγεία, παιδεία, μισθούς και συντάξεις και όχι για το ΝΑΤΟ και των πολέμων τα σφαγεία.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ. ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ

Έχουμε πείρα, έχουμε το δίκιο και ξέρουμε πως δεν χαρίζεται, αλλά επιβάλλεται!

Με την οργάνωση και τον αγώνα μας έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ, ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ για την επιτυχία της απεργίας της 1 ης Οκτώβρη!