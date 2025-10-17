Αγρίνιο: Ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς στην εθελοντική αιμοδοσία στο Παπαστράτειο Μέγαρο

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιείται στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου (ΓΕΑ), αφιερωμένη στην εορτή του Αγίου Αρτεμίου, Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και του Αγίου Γερασίμου Κεφαλληνίας.

Η δράση ξεκίνησε στις 8:30 το πρωί της Παρασκευής (17.10.25) και θα διαρκέσει έως τις 2:30 το μεσημέρι. Από νωρίς κόσμος προσέρχεται για να συμμετάσχει και να στηρίξει αυτή την σημαντική προσπάθεια, αφιερώνοντας λίγα λεπτά για να προσφέρει το δώρο της ζωής.

Την αιμοδοσία συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου μέσω του Τμήματος Αιμοδοσίας, η Ελληνική Αστυνομία και η Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας, η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου.

Καλούνται όλοι οι εθελοντές αιμοδότες αλλά και κάθε υγιής πολίτης από 18 έως 65 ετών να προσέλθουν έχοντας μαζί τους την ταυτότητα και τον αριθμό ΑΜΚΑ. Για την προσφορά αίματος απαιτείται να έχει προηγηθεί ένα ελαφρύ πρωινό και ύπνος τουλάχιστον έξι ωρών. Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και βαθιάς ανθρωπιάς, μια μικρή κίνηση που μπορεί να σώσει ζωές.