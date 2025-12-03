Αγρίνιο: Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης στην εθελοντική αιμοδοσία του Εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου

Η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το Εσπερινό Γυμνάσιο – Γενικό Λύκειο Αγρινίου την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στον νέο χώρο του σχολείου στη Λορέντζου Μαβίλη.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Με τη συμμετοχή μαθητών, αποφοίτων, γονέων και φίλων της σχολικής κοινότητας, συγκεντρώθηκαν 15 φιάλες αίματος, προσφέροντας ουσιαστική και πολύτιμη βοήθεια σε συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η ανταπόκριση των μαθητών μας, αλλά και πολλών συμπολιτών, επιβεβαίωσε ότι οι αξίες της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς παραμένουν ζωντανές και ακλόνητες.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, στους οποίους εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την υποστήριξη και την άψογη συνεργασία.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της πρωτοβουλίας. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί πλέον σημαντικό θεσμό για το σχολείο μας, καλλιεργώντας το πνεύμα προσφοράς και ενισχύοντας το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης στη σχολική και τοπική μας κοινότητα.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εθελοντική αιμοδοσία τον Απρίλιο.

Δείτε φωτογραφίες: