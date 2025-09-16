Αγρίνιο: Ημερίδα ενημέρωσης ελαιοτριβείων στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Ημερίδα ενημέρωσης των ελαιοτριβείων και ελαιοπαραγωγών θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο στη συνεδριακή αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανακοίνωση:

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ελαιουργείων - ΠΑΣΕΛ, με την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, των κατά τόπους Επιμελητηρίων αλλά και των εθνικής εμβέλειας φορέων του ελαιοκομικού τομέα, όπως η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου (ΕΔΟΕ) και η Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς (ΦΙΛΑΙΟΣ), διοργανώνει 4 Ημερίδες Ενημέρωσης των Ελαιοτριβέων στις πρωτεύουσες βασικών ελαιοπαραγωγικών νομών (Λαμία, Αγρίνιο, Πολύγυρος, Τρίπολη) με στόχο την ενημέρωση όλων των ιδιοκτητών και στελεχών ελαιουργείων καθώς και των ελαιοπαραγωγών.

Ο ΠΑΣΕΛ προχωρά στην πρωτοβουλία ενημέρωσης και γενικότερης ενίσχυσης του κλάδου των ελαιοτριβέων, της επεξεργασίας και παραγωγής ελαιολάδου, αλλά ταυτόχρονα και των ελαιοπαραγωγών, με παράλληλους στόχους την καταγραφή των συλλογικών προβλημάτων, την ενημέρωση για θέματα ορθών γεωργικών πρακτικών και κινδύνων από επιμολυντές (MOSH-MOAH κλπ), τις διαδικασίες βελτίωσης της ποιότητας, τις αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της παραγωγής και διακίνησης ελαιολάδων (Ηλεκτρονική διακίνηση-ψηφιακό Δελτίο Αποστολής/Διακίνησης, καταχωρήσεις στο Ελαιοκομικό Μητρώο κλπ), την αξιοποίηση του αγροτουρισμού και την θεσμοθέτηση (από το Υπ. Τουρισμού) της αναγνώρισης επισκέψιμων ελαιουργείων κλπ.

Τα ελαιοτριβεία αποτελούν βασικό πυλώνα της αγροτικής και αγροδιατροφικής οικονομίας της χώρας μας. Δεν είναι μόνο εγκαταστάσεις επεξεργασίας ελιάς, αλλά και κόμβοι τεχνογνωσίας, πολιτιστικής κληρονομιάς και βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από τη διαρκή αναβάθμιση της τεχνολογίας, της ποιότητας παραγωγής και των περιβαλλοντικών πρακτικών, τα σύγχρονα ελαιοτριβεία μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς, προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στο ελληνικό ελαιόλαδο, ενώ πολλά έχουν παράλληλη δραστηριότητα και τυποποίησης, εμπορίας και εξαγωγής ελαιολάδων.

Στις ημερίδες θα αναπτυχθούν θέματα ειδικότερα, για:

Τις αλλαγές στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της παραγωγής και διακίνησης ελαιολάδων. (Ηλεκτρονική διακίνηση-ψηφιακό Δελτίο Αποστολής/Διακίνησης, Καταχωρήσεις στο Ελαιοκομικό Μητρώο κλπ).

Τις νέες τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των ελαιοτριβείων, με έμφαση στην μεγιστοποίηση της παραγόμενης ποσότητας ελαιολάδου υψηλής ποιότητας.

Τις ποιοτικές προδιαγραφές και τις πιστοποιήσεις ποιότητας καθώς και τις τυποποιητικές & εξαγωγικές ευκαιρίες ΠΟΠ-ΠΓΕ-Βιολογικών ελαιολάδων.

Την ιχνηλασιμότητα και τις σημάνσεις των προϊόντων.

Την θεσμοθέτηση της αναγνώρισης επισκέψιμων ελαιουργείων και αξιοποίησης του αγροτουρισμού.

Τις περιβαλλοντικές πρακτικές και την διαχείριση – αξιοποίηση των υποπροϊόντων.

Την στήριξη μέσω ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων.

Οι ημερίδες θα διεξαχθούν στη Λαμία (Σάββατο 13/9/25), στο Αγρίνιο (Σάββατο 20/9/25), στον Πολύγυρο (Σάββατο 27/9/25) και στην Τρίπολη (Σάββατο 4/10/25), στις Αίθουσες των κατά τόπους Επιμελητηρίων, με τη συμμετοχή επιστημονικών και επαγγελματικών στελεχών του αγροδιατροφικού τομέα.

Η συμμετοχή όλων των ελαιοτριβέων και ελαιοπαραγωγών στις ημερίδες, είναι ελεύθερη.

Δείτε την αφίσα: