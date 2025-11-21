Αγρίνιο: Ιερά υποδοχή Τιμίων Λειψάνων και κατάθεσή τους στην Αγία Τράπεζα του Ναού Αγίας Βαρβάρας

Πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Προκοπίου, του Αγίου Παντελεήμονα και του Αγίου Ιωάννου του Βραχωρίτη, τα οποία κατατέθηκαν στην Αγία Τράπεζα του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρα, το απόγευμα της Παρασκευής (21.11.25), στο πλαίσιο των διήμερων θρησκευτικών εκδηλώσεων για τα εγκαίνια του Ιερού Ναού.

Μετά την υποδοχή τελέστηκε ο Πανηγυρικός εσπερινός των εγκαινίων!

Η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εγκαινίων, όπως προαναφέραμε, όπου σε συνέχεια αύριο Σάββατο 22.11.25, χοροστατώντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Ακολουθία των Εγκαινίων, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη. Αύριο, Σάββατο 22.11.25, ο Όρθρος θα ξεκινήσει στις 07:00 μ.μ..

Δείτε φωτογραφίες: