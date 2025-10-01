Αγρίνιο: Ήχησαν οι σειρήνες στο πλαίσιο της άσκησης «Παρμενίων»

Ήχησαν στο Αγρίνιο οι σειρήνες στο πλαίσιο της δοκιμαστικής άσκησης «Παρμενίων», ενώ ταυτόχρονα έκρουσαν και οι καμπάνες των Ιερών Ναών στην ευρύτερη περιοχή.

Σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιείται η δοκιμαστική ήχηση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο της πανελλαδικής Άσκησης ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25». Ταυτόχρονα, οι καμπάνες των Ιερών Ναών της πόλης ηχούν με βραχείς κωδωνισμούς σε ταχύ ρυθμό.

Η άσκηση περιλαμβάνει σήμανση αεροπορικής επίθεσης και προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ, με διαδοχικούς ήχους διαφορετικής έντασης και διάρκειας, σύμφωνα με το πρόγραμμα :

11:00: Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης – διάρκεια 60 δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

11:05: Λήξη συναγερμού – διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

11:30: Σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ – διάρκεια 120 δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

11:35: Λήξη συναγερμού – διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Ταυτόχρονα, οι καμπάνες των Ιερών Ναών θα ηχήσουν με βραχείς κωδωνισμούς σε ταχύ ρυθμό διάρκειας 3 λεπτών.

Η ενεργοποίηση έχει αποκλειστικά δοκιμαστικό χαρακτήρα και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες. Αυτή η άσκηση διεξάγεται ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την βελτίωση της ετοιμότητας και της ασφάλειας του τοπικού πληθυσμού.