Αγρίνιο: Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία στην ψηφιακή εποχή στο επίκεντρο

Με μεγάλο ενδιαφέρων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία στην ψηφιακή εποχή.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο, στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, έγινε στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε παγκόσμια κλίμακα εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα θέματα Υ.Α.Ε. που συνδιοργανώνουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EUOSHA) ) και το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων για την Υ.Α.Ε. σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Μάλιστα για να αντιμετωπίσει αυτά τα σημαντικά ζητήματα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είχε πραγματοποιήσει διάσκεψη στο Μπιλμπάο της Ισπανίας.

Στο Αγρίνιο την εκδήλωση διοργάνωσε η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων) και συγκεκριμένα ο Υφυπουργός και Αιτωλοακαρνάνας βουλευτής Κώστας Καραγκούνης.

Πώς έχει επηρεάσει η τεχνολογία τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε στην ΕΕ; Πώς συνεχίζει η ψηφιακή εποχή να προσφέρει τόσο οφέλη όσο και προκλήσεις για ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας;

Στο γενικό πλαίσιο της εκδήλωσης στο Αγρίνιο έγινε ανάλυση από ειδικούς στην διερεύνηση της επίδρασης της ψηφιοποίησης στην εργασία σε θέματα όπως οι οργανωτικοί κίνδυνοι, η συμμετοχή των εργαζομένων για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας, οι ηθικές πτυχές της χρήσης τεχνολογιών, η ψυχική υγεία και πολλά ακόμη ζητήματα.

Χαιρετισμός του προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Πάνου Τσιχριτζή:

Ειδικότερα, την εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο, άνοιξε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κώστας Καραγκούνης, ενώ προηγουμένως απηύθυνε χαιρετισμό ο Δρ. Κωνσταντίνος Αγραπίδης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Κ.Α.). Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι τοπικών φορέων και οργανώσεων κοινωνικών εταίρων.

Στο πρώτο μέρος των ομιλιών, ο χημικός Ηλίας Γαζής, από το Τμήμα Εποπτείας Φορέων Παροχής Υπηρεσιών για την Υ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του ΥΠ.Ε.Κ.Α., παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, αναδεικνύοντας τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν τη σύγχρονη πολιτική πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων.

Ακολούθως, ο Δρ. Ιωάννης Κωνσταντακόπουλος, Μηχανολόγος Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. από το Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου και Πολιτικής Προαγωγής της Υ.Α.Ε., μίλησε για το μέλλον της εργασίας σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και παρουσίασε βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 2023 και του 2025, παρουσιάζοντας παράλληλα τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη στον χώρο εργασίας.

Ο Δρ. Γεώργιος Κουρουλιώτης, Ακτινοφυσικός από το Κέντρο Έρευνας & Μετρήσεων Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων για την Υ.Α.Ε., μίλησε για τα ευφυή ψηφιακά συστήματα, για τις εφαρμογές στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας», εστιάζοντας στις νέες τεχνολογικές λύσεις που υποστηρίζουν την πρόληψη και την παρακολούθηση των επαγγελματικών κινδύνων.

Η κα. Χρύσα Τουρνεκουλά, Ιατρός Παθολόγος, MD, MSPH, PhD και Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ειδική Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, αναφέρθηκε στις μυοσκελετικές παθήσεις και την καθιστική εργασία όπου αποτελεί πρόκληση για την υγεία των εργαζομένων στην ψηφιακή εποχή, επισημαίνοντας την ανάγκη προσαρμογής των συνθηκών εργασίας στις νέες μορφές απασχόλησης.

Στη συνέχεια, η κα Δήμητρα Αρηγιαννάκη, Βιοχημικός, MSc, PhD, από το Τμήμα Επιδημιολογίας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Ιωαννίνων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΑΥΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας WES του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, με θέμα τους καρκινογόνους παράγοντες στην εργασία, ενώ παρουσίασε και τα ευρήματα της έκθεσης των εργαζομένων σε καρκινογόνους παράγοντες.

Αξίζει να τονίσουμε πως ο Δρ. Γεώργιος Κουρουλιώτης πραγματοποίησε και νέα τοποθέτηση στο πλαίσιο της οποίας μίλησε για την πρόκληση της ενίσχυσης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην εποχή της κλιματικής κρίσης, ενώ έδωσε και παραδείγματα αξιοποίησης ευφυών ψηφιακών συστημάτων, αναδεικνύοντας τη σημασία των τεχνολογικών εργαλείων για την αντιμετώπιση των νέων κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Δρ. Ιωάννη Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος ανέλυσε το πρόγραμμα και τα εργαλεία OiRA για την εκπόνηση της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, παρουσιάζοντας παραδείγματα χρήσης των ψηφιακών εργαλείων στην πράξη!

