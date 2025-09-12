Αγρίνιο: Η Τιμία Κάρα του Αγίου Ελευθερίου στον Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Την Τιμία Κάρα του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου θα υποδεχθεί η Ενορία της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 6:30’ το απόγευμα.

Η επίσημη υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στα προπύλαια του Ιερού Ναού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνό, τον Ιερό Κλήρο, τις Αρχές και τον πιστό λαό της πόλεως.

Αμέσως μετά θα τελεστεί η Ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Δαμασκηνού.

Το Ιερό Λείψανο προέρχεται από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καρυάς Ελασσώνος, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος.

Θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ καθημερινά θα τελούνται Ιερές Ακολουθίες, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα.

Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7:00’ το πρωί έως τις 10:00’ το βράδυ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΕΛΕΥΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

6:30 μ.μ. Επίσημη υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου, ἐκ τοῦ Ἱερού Ναού Αγίου Νικολάου Καρυάς Ελασσώνος, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσώνος, στά προπύλαια του Ιεροῦ Ναού Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου από τον Σεβ. Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. κ. Δαμασκηνό, τον Ιερό Κλήρο και τις Αρχές της πόλεως.

6:15 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. κ. Δαμασκηνού.

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

6:30 μ.μ. Ακολουθία του Εσπερινού και Άγιο Ευχέλαιο

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

6:30 μ.μ. Ακολουθία του Εσπερινού

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

8:30 μ.μ. Ιερά Αγρυπνία επι τη εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

5:00 μ.μ. Ακολουθία του Αναστάσιμου Εσπερινού

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

5:30 μ.μ. Ακολουθία του Εσπερινού

9:00 μ.μ. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025

7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία

12:00 μ.μ. Ιερά Παράκληση

5:00 μ.μ. Ακολουθία του Εσπερινού

5:30 μ.μ.. Ιερό Ευχέλαιο και αναχώρηση της κάρας του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου