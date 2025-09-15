Αγρίνιο: Η ταινία Ρόουζ εναντίον Ρόουζ θα προβάλλεται στον «Ελληνίς»

Ρόουζ εναντίον Ρόουζ (The Roses) είναι η ταινία που θα προβάλλεται από σήμερα μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου στο θερινό κινηματογράφο «Ελληνίς» του Αγρινίου, στις 21:30.

Η ζωή φαίνεται εύκολη για το φαινομενικά τέλειο ζευγάρι Άιβι και Θίο: επιτυχημένες καριέρες, ένας αγαπημένος γάμος, υπέροχα παιδιά. Όμως πίσω από τη βιτρίνα της ιδανικής τους ζωής, μια καταιγίδα πλησιάζει –καθώς η καριέρα του Θίο καταρρέει ενώ οι φιλοδοξίες της Άιβι απογειώνονται, ένα εκρηκτικό μείγμα ανταγωνισμού και κρυμμένης δυσαρέσκειας φουντώνει.

Μια νέα εκδοχή του μυθιστορήματος του Warren Adler από το 1981, και μαζί ριμέικ της ταινίας του 1989 από τον Danny DeVito.

Σκηνοθεσία : Τζέι Ρόατς

Σενάριο : Γουόρεν Άντλερ, Τονι ΜακΝαμάρα

Ηθοποιοί : Ολίβια Κόμαν, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Κέιτ μακΚίνον, Άντι Σάμπεργκ, Σουνίτα Μάνι, Τζέιμι Διμιτρίου, Ζοε Τσάο, Νκούτι Γκάτβα, Χάλα Φίνλεϊ, Ντέλανι Κουίν, Όλι Ρόμπινσον

Δείτε το trailer:

Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ

(με την επίδειξη κάρτας ) 4€