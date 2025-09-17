Αγρίνιο: Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων καλεί σε σύσκεψη στην Παλαιά Λαχαναγορά

Σε σύσκεψη - συζήτηση καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων στο Αγρίνιο στην Παλαιά Λαχαναγορά.

Η ανακοίνωση:

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ καλεί σε σύσκεψη - συζήτηση στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου (πρώην Λαχαναγορά) στις 20 Σεπτεμβρίου 18:30μμ.

Θέμα:

Οι εξελίξεις στον χώρο της αναπηρίας και των χρονίων Πασχόντων, οι θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), οργάνωση της πάλης μας το επόμενο διάστημα.

Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ