Αγρίνιο: Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων καλεί σε σύσκεψη στην Παλαιά Λαχαναγορά

Αγρίνιο: Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων καλεί σε σύσκεψη στην Παλαιά Λαχαναγορά
Σε σύσκεψη - συζήτηση καλεί η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων στο Αγρίνιο στην Παλαιά Λαχαναγορά.

Η ανακοίνωση:

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ καλεί σε σύσκεψη - συζήτηση στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου (πρώην Λαχαναγορά) στις 20 Σεπτεμβρίου 18:30μμ.

Θέμα:

Οι εξελίξεις στον χώρο της αναπηρίας και των χρονίων Πασχόντων, οι θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), οργάνωση της πάλης μας το επόμενο διάστημα.

Ή ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Πρωτιά για το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Πρωτιά για το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση

Το 2ο ΕΠΑΛ / ΕΚ Αγρινίου συμμετείχε στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση με το έργο «Shared Eco-Smart Restroom», όπου και κέρδισε το πρώτο βραβείο

17 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αγρίνιο, Συζήτηση, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ, σύσκεψη

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;