Αγρίνιο: Η «Συμμορία των Μάγων 3» – Η επιστροφή των τεσσάρων καβαλάρηδων στον «Άνεσις»

Η «Συμμορία των Μάγων» επιστρέφει στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» στο Αγρίνιο, για το τρίτο της κεφάλαιο, με τον τίτλο «Now You See Me: Now You Don’t», υποσχόμενη ακόμα μεγαλύτερα θεάματα και ανατροπές.
Η ταινία θα προβάλλεται από την Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 9:30 μ.μ. καθημερινά, εκτός από την Τρίτη
Λίγα λόγια για την ταινία:
Οι Τέσσερις Καβαλάρηδες επιστρέφουν μαζί με μια νέα γενιά ταχυδακτυλουργών που παρουσιάζουν συναρπαστικές ανατροπές, εκπλήξεις και τόση μαγεία που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά σε ταινία.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ruben Fleischer
ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Daniel Radcliffe, Justice Smith, Dominic Sessa, Rosamund Pike, Isla Fisher, Morgan Freeman
Δείτε το trailer :
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.
Η τιμή των εισιτηρίων είναι :
ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€
ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€
Η αφίσα: