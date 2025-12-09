Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, 2025
Home Πολιτισμός

Αγρίνιο: Η «Συμμορία των Μάγων 3» – Η επιστροφή των τεσσάρων καβαλάρηδων στον «Άνεσις»

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Η «Συμμορία των Μάγων» επιστρέφει στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» στο Αγρίνιο, για το τρίτο της κεφάλαιο, με τον τίτλο «Now You See Me: Now You Don’t», υποσχόμενη ακόμα μεγαλύτερα θεάματα και ανατροπές.

Η ταινία θα προβάλλεται από την Πέμπτη 11 έως και  την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 9:30 μ.μ. καθημερινά, εκτός από την Τρίτη

Λίγα λόγια για την ταινία:

Οι Τέσσερις Καβαλάρηδες επιστρέφουν μαζί με μια νέα γενιά ταχυδακτυλουργών που παρουσιάζουν συναρπαστικές ανατροπές, εκπλήξεις και τόση μαγεία που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά σε ταινία.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ruben Fleischer

ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Daniel Radcliffe, Justice Smith, Dominic Sessa, Rosamund Pike, Isla Fisher, Morgan Freeman

Δείτε το trailer :

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

Η αφίσα:

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.