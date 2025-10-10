Αγρίνιο: Η Νεάπολη ανανεώνεται με σημαντικές παρεμβάσεις

Αλλάζει όψη η Νεάπολη Αγρινίου με σημαντικές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, το Ιατρείο και το Νηπιαγωγείο, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ελαιοχρωματισμούς, συντηρήσεις στα κιγκλιδώματα και αντικατάσταση υδρορροών.

Σε σχετική ανάρτηση ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου αναφέρει:

«Συνεχίζουμε να δίνουμε ζωή στους χώρους που μας ενώνουν.

Στο Ιατρείο Νεάπολης, στους χώρους των συλλόγων και στο γραφείο του προέδρου ολοκληρώθηκαν εργασίες μονώσεων, ελαιοχρωματισμοί, συντηρήσεις στα κιγκλιδώματα και αντικατάσταση των υδρορροών. Μικρές, αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις που προσδίδουν ποιότητα στην καθημερινότητα των δημοτών.

Και στο Νηπιαγωγείο Νεάπολης,εκεί όπου κάθε πρωί ανθίζει το χαμόγελο των παιδιών, οι αίθουσες και οι αυλές γεμίζουν ξανά φως και χρώμα. Φρεσκοβαμμένοι τοίχοι, ανανεωμένα παγκάκια, περιποιημένα κάγκελα και στηθαία.

Για εμάς, αυτά τα έργα δεν είναι απλώς συντηρήσεις - είναι μια πράξη αγάπης για τον τόπο μας, μια δέσμευση να κάνουμε την καθημερινότητα πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη.

Με έργα, με φροντίδα, με πίστη στις μικρές αλλαγές που χτίζουν το αύριο».