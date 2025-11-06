Αγρίνιο: Η νέα πεζογέφυρα παίρνει τη θέση της στη Μεγάλη Χώρα

Με ταχείς ρυθμούς ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης (6.11.25) οι εργασίες για την τοποθέτηση της νέας πεζογέφυρας στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου.

Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων διακόπηκε και τα οι οδηγοί των οχημάτων κινούνταν μέσω παρακαμπτήριων.

Οι πληροφορίες του sinidisi.gr αναφέρουν ότι βασικές εργασίες θα ολοκληρωθούν το μεσημέρι ωστόσο για τη τη χρήση της γέφυρα από τους πεζούς θα απαιτηθούν δύο περίπου εβδομάδες. Μετά ην τοποθέτηση της γέφυρα θα ακολουθήσει η κατασκευή σκάλας και από τις δύο πλευρές και το επόμενο βήμα είναι το ασανσέρ για ΑμεΑ.

Το «παρών» στις εργασίες έδωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη πεζογέφυρα είχε παρασυρθεί από φορτηγό ο οδηγός του οποίου είχε ανυψωμένη την καρότσα εν κινήσει. Το ατύχημα είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2025.