Αγρίνιο: Η «Μαγική Αυλή» στη γιορτή για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Η «Μαγική Αυλή» συμμετέχει φέτος στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή του Δήμου Αγρινίου για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 19:00, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου, και προσκαλεί όλους τους μικρούς και μεγάλους φίλους της να ζήσουν μια βραδιά γεμάτη φως, μουσική και… παραμύθια!

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στο κοινό η κουκλοθεατρική αφήγηση «Το σπίτι με τη μικρή κόκκινη πόρτα», ένα ιδιαίτερο kamishibai – χάρτινο θέατρο που ανοίγει τις σελίδες του σαν μαγικό παράθυρο σε έναν ζεστό, χριστουγεννιάτικο κόσμο.

Τους μικρούς μας φίλους θα υποδεχτεί ο αγαπημένος μας «Κύριος Μουστάκιας», που με χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, παιχνίδια και διαδραστικά δρώμενα θα ξεσηκώσει την πλατεία, γεμίζοντάς την γέλια, κίνηση και γιορτινή διάθεση.

Την ίδια βραδιά, στην πλατεία ζωντανεύουν όλοι οι ήρωες των παραμυθιών που φιλοξενεί φέτος η «Μαγική Αυλή». Ανάμεσά τους και η τρυφερή αρκουδίτσα Άρκτια, που θα είναι εκεί για να μοιραστεί με τα παιδιά τους Μαγικούς Σπόρους της κι άλλες μικρές και μεγάλες εκπλήξεις, κάνοντας τη βραδιά αξέχαστη για τους μικρούς μας επισκέπτες.

Η «Μαγική Αυλή» γίνεται το σημείο συνάντησης για οικογένειες, σχολεία και φίλους που θέλουν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία και τη ζεστασιά των παραμυθιών. Σας περιμένουμε όλους στην πλατεία Αγρινίου το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, στις 19:00, για να ανάψουμε μαζί το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο και να ανοίξουμε την πόρτα σε έναν μαγικό, γιορτινό κόσμο!

Η αφίσα: