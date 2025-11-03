Αγρίνιο: Η «Μαγική Αυλή» ανοίγει τις πόρτες το Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Η «Μαγική Αυλή» επιστρέφει φέτος στο Αγρίνιο για 11η συνεχή χρονιά, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία γιορτής για παιδιά, σχολεία και οικογένειες.

Επίσημο άνοιγμα

Οι πόρτες της «Μαγικής Αυλής» ανοίγουν για το κοινό το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 22:30. Σας περιμένουμε για να φωτίσουμε μαζί την έναρξη της φετινής χριστουγεννιάτικης περιόδου!

Ένας ολοκληρωμένος παιδικός προορισμός

Στον χώρο λειτουργούν δύο πίστες παγοδρομίου (μία για μικρούς και μία για μεγαλύτερους), λούνα παρκ, τραμπολίνο, καρουζέλ, παιδικό τρενάκι και αεροπλανάκια, καθώς και καθημερινές συμμετοχικές δράσεις που μετατρέπουν το εορταστικό κλίμα σε ζωντανή εμπειρία.

Σταθερή χριστουγεννιάτικη ταυτότητα

Η «Μαγική Αυλή» προσφέρει ασφαλές περιβάλλον για παιχνίδι και δημιουργική συμμετοχή, οργανωμένο πρόγραμμα για γονείς και μια αξιόπιστη επιλογή εκπαιδευτικής εξόδου για σχολεία, με ζωντανές αφηγήσεις, θεατρικό παιχνίδι και βιωματικά εργαστήρια.

Τι ξεχωρίζει φέτος

Παραμύθι και προφορική αφήγηση στο επίκεντρο.

Kamishibai και ζωντανό κουκλοθέατρο με ενεργή συμμετοχή των παιδιών

Θερμός, τοπικός χαρακτήρας που συνδέεται με την ταυτότητα της πόλης.

Για τα σχολεία

Οι πρωινές δράσεις είναι σύντομες, χωρίς τεχνικές απαιτήσεις και εντάσσονται εύκολα στο πρόγραμμα νηπιαγωγείων και πρώτων τάξεων Δημοτικού. Η δομή επιτρέπει συνέχεια στην τάξη (ζωγραφική, κατασκευές, δημιουργική γραφή).

Η φετινή ιστορία: «Η Άρκτια και οι Μαγικοί Σπόροι»

Μια χειμωνιάτικη ιστορία με οικολογικό και συναισθηματικό υπόβαθρο: φροντίδα, αλληλεγγύη, η δύναμη του μικρού και η χαρά της προσφοράς.

Παρουσίαση χωρίς οθόνες, με διαδραστικά στοιχεία που κρατούν τα παιδιά σε εγρήγορση

Η ευρύτερη σημασία για την περιοχή

Θεματικοί χώροι όπως η «Μαγική Αυλή» ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη και εξωστρέφεια, αυξάνουν την επισκεψιμότητα και την κίνηση στην αγορά, δημιουργούν εποχικές θέσεις εργασίας και προσφέρουν πεδίο συνεργασίας με τοπικούς επαγγελματίες και δημιουργούς, αναβαθμίζοντας την εικόνα του Αγρινίου ως χριστουγεννιάτικου προορισμού.

Πληροφορίες και Κρατήσεις σχολικών εκδρομών

Τηλ.: 697 383 0101 • Email: christosargyris@hotmail.com

Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 22:30 — σας περιμένουμε στη «Μαγική Αυλή»!