Αγρίνιο: Η κακοκαιρία τα έκανε “μούσκεμα” στο καταφύγιο αδέσποτων

Η κακοκαιρία στο Αγρίνιο το πρωί του Σαββάτου 08.11.25 τα έκανε “μούσκεμα” στο καταφύγιο αδέσποτων. Η εικόνα ο μεγαλύτερος και αδιάψευστός μάρτυράς. Βέβαια, το θετικό είναι πως τα ζώα που φιλοξενούνται είναι καλά, όπως επίσης θετικό στοιχείο είναι και η γρήγορη παρέμβαση που έγινε από τους αρμόδιους και η οποία ζητήθηκε από την Πρόεδρο της Φιλοζωικής Αγρινίου Βούλα Αναγνωστοπούλου.
Η ανάρτηση της κα. Αναγνωστοπούλου:
“Δεν μας πήγε καλά η ημέρα δυστυχώς.. Η βροχή που έπεσε πλημμύρισε το καταφύγιο τόσο που το νερό έφτασε το μισό μέτρο… Οι εργασίες στο διπλανό οικόπεδο μετά τον ανεμοστρόβιλο μας δημιουργούν προβλήματα.. Δεν έμεινε τίποτα ούτε τροφές ούτε κουβέρτες.. Είναι καλά τα σκυλάκια μας που είναι το βασικό… Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντιδήμαρχο Γιάννη Βασιλείου και τον προϊστάμενο κύριο Σπυρόπουλο για την άμεση επέμβαση μετά από το τηλέφωνο που έγινε και έστειλαν μηχάνημα να καθαρίσει τους αύλακες.. Τα καλά πρέπει να λέγονται και αυτά που βοηθάνε σε δύσκολες ώρες…”