Αγρίνιο: Η «Ηλιαχτίδα» προσκαλεί στα εγκαίνια του χριστουγεννιάτικου bazaar της

Η ανακοίνωση:

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου Bazaar της «Ηλιαχτίδας»!

Η λαμπρότερη γιορτή των παιδιών μας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/12/2025, στις 18:00, στο Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

Οι ωφελούμενοί μας έχουν ετοιμάσει υπέροχες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες: διακοσμητικά, δώρα, γούρια και πολλά ακόμη, που ανυπομονούν να σας δείξουν από κοντά!

Σας περιμένουμε με χαρά για να γιορτάσουμε μαζί αυτές τις γιορτινές μέρες!

Η αφίσα: