Αγρίνιο: Η «Ηλιαχτίδα» προσκαλεί στα εγκαίνια του χριστουγεννιάτικου bazaar της

45
Στα εγκαίνια του καθιερωμένου χριστουγεννιάτικου bazaar της προσκαλεί στο Αγρίνιο, η «Ηλιαχτίδα», το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ.
Η ανακοίνωση:
Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου Bazaar της «Ηλιαχτίδας»!
Η λαμπρότερη γιορτή των παιδιών μας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/12/2025, στις 18:00, στο Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
Οι ωφελούμενοί μας έχουν ετοιμάσει υπέροχες χριστουγεννιάτικες δημιουργίες: διακοσμητικά, δώρα, γούρια και πολλά ακόμη, που ανυπομονούν να σας δείξουν από κοντά!
Σας περιμένουμε με χαρά για να γιορτάσουμε μαζί αυτές τις γιορτινές μέρες!
Η αφίσα: