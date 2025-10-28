Αγρίνιο: Η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην πλατεία Δημάδη

Μετά την Δοξολογία στην Μητρόπολη του Αγρινίου, ως είθισται, ακολουθεί η επιμνημόσυνη Δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην Πλατεία Μαρίας Δημάδη. Το πρώτο στεφάνι κατέθεσε ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και Γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Θανάσης Μπαλέρδας.

Οι εκπρόσωποι των Αρχών και των φορέων της περιοχής αμέσως μετά την πλατεία Δημάδη κατευθύνθηκαν στην πλατεία Δημοκρατίας, ώστε να σημάνει και η έναρξη της παρέλασης, η οποία ξεκινά από την οδό Παπαστράτου και το πέρας της είναι στην συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Μακρή.