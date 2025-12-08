Αγρίνιο: Η Ένωση Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας καλεί στην πανοικοδομική απεργία της 10ης Δεκεμβρίου

Στην πανελλαδική – πανοικοδομική απεργία καλεί στο Αγρίνιο η Ένωση Οικοδόμων & Εργαζομένων στα Συναφή Επαγγέλματα Ν. Αιτωλοακαρνανίας και στην συγκέντρωση την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση:

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η – Π Α Ν Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Η Α Π Ε Ρ Γ Ι Α Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 1 0 Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Η

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 10:30πμ, ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΦΚΑ (εθνική οδός)

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

Κήρυξη Υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργοδότες.

7ωρο – 5νθήμερο -35ωρο.

Αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων.

Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων. Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα βαρέα.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε «αρένες θανάτου».

Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα συναφή επαγγέλματα και τις κατασκευές,

Οι δυο μεγάλες απεργιακές Πανελλαδικές μάχες που δώσαμε τον Οκτώβρη, απέναντι στο νόμο έκτρωμα για το 13ωρο, είναι η αγωνιστική παρακαταθήκη, που τροφοδοτεί νέους αγώνες με επίκεντρο τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και συνεχώς οξύνονται.

Η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, με την πολιτική τους και τους αντεργατικούς νόμους που προωθούν και ψηφίζουν, εξασφαλίζουν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τους μεγαλοεργολάβους και τους μεγαλοκατασκευαστές, συνθήκες και προνόμια για να αυξάνουν την εντατικοποίηση της δουλειάς και την εκμετάλλευση.

Το αντεργατικό, νομοθετικό οπλοστάσιο θωρακίζεται κάθε μέρα. Οι εργαζόμενοι μετρούν απώλειες και η μεγαλοεργοδοσία κέρδη.

Ο νόμος για τη 13ωρη εργασία, εξασφαλίζει στα αφεντικά την απαλλαγή των ασφαλιστικών εισφορών στην προσαύξηση της υπερωριακής απασχόλησης. Προνόμια και λεφτά στην τσέπη για τους μεγαλοεργολάβους και για τους οικοδόμους, τους εργαζόμενους στις κατασκευές, μικρότερο ασφάλιστρο, λιγότερο δωρόσημο, χαμηλότερες συντάξιμες αποδοχές, και έκθεση σε μεγαλύτερους κινδύνους στους χώρους δουλειάς, για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Ο κύκλος της επίθεσης κυβέρνησης και εργοδοσίας θα συνεχιστεί.

Οι μεγαλοεργοδότες, εδώ και χρόνια, απαιτούσαν να δουλεύουμε χωρίς ωράριο, από το πρωί ως το βράδυ. Η κυβέρνηση τους έκανε το χατίρι. Τώρα, στα χέρια τους έχουν ένα ακόμα όπλο, έναν ακόμη αντεργατικό νόμο, για να «τεντώσουν όσο δεν παίρνει» τα ωράρια εργασίας και την εκμετάλλευση, για να δυναμώσουν την επίθεση σε δικαιώματα και κατακτήσεις.

Η εργοδοσία, με διάφορους τρόπους και πιέσεις, θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει το ακόμα μικρότερο κόστος στο μεροκάματο και την υπερωριακή απασχόληση, σε σχέση με όσα ισχύουν μέχρι σήμερα.

Αρωγός στα συμφέροντα των αφεντικών στέκονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις, όπως και η σημερινή. Η άρνηση της κυβέρνησης της ΝΔ να κηρύξει υποχρεωτική τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλους τους εργοδότες, ωφελεί τη μεγαλοεργοδοσία του κλάδου και ζημιώνει τους εργαζόμενους. Τα ομολογημένα σχέδια για νέο χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, βάζοντας μεγάλα εμπόδια στην υπογραφή νέων ΣΣΕ, είναι το πράσινο φως στα αφεντικά για να ρίξουν προς τα κάτω τα μεροκάματα.

Οι ΣΣΕ είναι εμπόδιο για τη μεγαλοεργοδοσία, γιατί εξασφαλίζουν ένα δίχτυ προστασίας για το μεροκάματο, την ασφάλιση, τους όρους δουλειάς των εργαζομένων. Θέλουν να ξεμπερδέψουν μια και καλή με τις ΣΣΕ, ώστε ανενόχλητοι να δίνουν στους εργαζόμενους ένα στεγνό κατώτατο μεροκάματο, να τους αναγκάζουν να δουλεύουν 15 & 16 ώρες, για να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις αυξημένες ανάγκες του κόστους ζωής.

Συνάδελφοι,

Έχουμε καθήκον να αγωνιστούμε για να αποκρούσουμε την επίθεση, να ανατρέψουμε τη βάρβαρη πραγματικότητα που βιώνουμε, να πετύχουμε νίκες και να τους υποχρεώσουμε να κάνουν πίσω σε όσα σχεδιάζουν. Στην αντεργατική τους ατζέντα, βρίσκεται η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Είναι επιζήμια η αναμονή, για λύσεις στα προβλήματά μας από τις κυβερνήσεις. Η προσμονή μότι θα υπάρξει φως στο τούνελ, ότι κάτι καλό θα γίνει και για εμάς, από τις συμφωνίες που κλείστηκαν με αμερικάνικους ενεργειακούς κολοσσούς, είναι η προσπάθεια της κυβερνητικής προπαγάνδας να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση που καμιά σχέση δεν έχει με τις δυσκολίες και τα προβλήματα, με την πραγματική ζωή. Συμφωνίες και μπίζνες γίνονται σήμερα, έγιναν και στο παρελθόν, αλλά ο απλός λαός μετράει συνεχώς απώλειες στη ζωή του για τα κέρδη των λίγων. Δε νοιάζονται για τη ζωή και τις ανάγκες των εργατών. Για τα κέρδη τους κάνουν τα πάντα, βγάζουν ακόμη και τα μαχαίρια του πολέμου, θυσιάζουν τις ζωές μας.

Όσα έχουμε ανάγκη, για να ζούμε αξιοπρεπώς τον 21ο αιώνα, πρέπει να τα διεκδικήσουμε με την πάλη μας. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Ό, τι κερδίσαμε το κατακτήσαμε με τον αγώνα και το αίμα μας.

Συνάδελφοι,

Η Πανοικοδομική Πανελλαδική Απεργία στις 10 Δεκέμβρη, μπορεί να αποδειχθεί σταθμός στη διεκδίκηση των κρίσιμων αιτημάτων του κλάδου και να συμβάλλει συνολικά στον αγώνα όλης

της εργατικής τάξης.

Είναι η έμπρακτη απάντηση ότι εμπιστευόμαστε τη δύναμη του οργανωμένου αγώνα. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος που φέρνει αποτελέσματα και νέες κατακτήσεις, που συμβάλει στη κατανόηση, από όλο και περισσότερους, ότι ο καθοριστικότερος παράγοντας που μπορεί να δημιουργήσει νέα ελπιδοφόρα δεδομένα και να φέρει τα πράγματα «τούμπα», είναι η ενίσχυση των αγώνων μας, των διεκδικήσεων και της γραμμής πάλης με επίκεντρο τις ανάγκες και τα συμφέροντά μας.

Τετάρτη 10 Δεκέμβρη.

Όλοι στον αγώνα! Όλοι στην Απεργία!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 10:30ΠΜ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ (εθνική οδός)