Αγρίνιο: Η ενδοοικογενειακή βία το νέο θέμα της Σύναξης Γονέων στον Ναό Αγίου Δημητρίου

Η ενδοοικογενειακή βία στο επίκεντρο της νέας σύναξης της Ενοριακής Σχολής Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων 1ου και 6ου Δημοτικού.

Η ανακοίνωση:

Η Ενορία Αγίου Δημητρίου Αγρινίου σας καλεί με χαρά και τιμή στη σύναξη της Σχολής Γονέων, που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Ευαγγελίστριας, την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου, και ώρα 6:30 μ.μ. Εισηγήτρια θα είναι Αξιωματικός του Γραφείου Πρόληψης Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας, η οποία θα αναπτύξει το σημαντικό και επίκαιρο θέμα: «Τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και η αντιμετώπισή τους»

Οι συνάξεις μας απευθύνονται σε γονείς, σε νέους οικογενειάρχες, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε οικογένεια. Φέτος το περιεχόμενο των συνάξεων είναι αφιερωμένο στα προβλήματα της συγχρόνου οικογένειας. Γύρω μας επικρατεί ο ατομικισμός, η βία, η υποτίμηση, η κακοποίηση …. και η Αγάπη έχει μεταβληθεί σε μανιακή κατάσταση κτητικότητας και καταναγκαστικού χειρισμού, μετατρέποντας αγαθά συναισθήματα σε απάνθρωπα πάθη, με απρόβλεπτες συνέπειες στα παιδιά.

Σε μια εποχή, λοιπόν, όπου οι προκλήσεις της οικογένειας πολλαπλασιάζονται, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η στήριξη των γονέων αποτελούν πολύτιμα θεμέλια για μια κοινωνία ανθρωπιάς, σεβασμού και αγάπης.

Γι’ αυτό σας καλούμε στις συναντήσεις μας, να πιούμε ένα καφέ γνωριμίας, να ακούσουμε εισηγήσεις ειδικών, να συζητήσουμε την πνευματική βελτίωσή μας ως γονείς και σύζυγοι.