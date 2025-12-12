Αγρίνιο: Η εφηβεία στο επίκεντρο της δεύτερης συνάντησης της Σχολής Γονέων της Μητρόπολης

Με θέμα, «Γονείς και παιδιά σε εφηβεία», θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο η δεύτερη συνάντηση της Σχολής Νέων Συζύγων και Γονέων της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση:

Ο ιερός θεσμός της οικογενείας αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες ευημερίας και προόδου της κοινωνίας μας. Αυτή η μικρογραφία της «Βασιλείας του Θεού» σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ζητά την έμπρακτη στήριξη και βοήθειά μας, ώστε να στέκεται ακμαία, να εκπληρώνει τον στόχο της και να αγωνίζεται μέσα στην «εν Χριστώ» αγάπη και ειρήνη.

Σε μια εποχή ανατροπών, όπου ο κόσμος προχωρά ανάμεσα σε νέες συμπληγάδες, οι γονείς αναζητούν νέα γνώση για να παλέψουν και νέα πνοή για ν’ αντέξουν.

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, με γνώμονα και σκοπό τη στήριξη της οικογένειας λειτουργεί και εφέτος τη Σχολή Νέων Συζύγων και Γονέων στο Αγρίνιο.

Καλούνται οι νέοι σύζυγοι και γονείς να συμμετάσχουν στην ποιμαντική αυτή πρωτοβουλία της τοπικής μας Εκκλησίας, που σκοπό έχει την ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της, μέσα από την ενημέρωση και τον ανοικτό διάλογο για τα σημαντικά οικογενειακά και παιδαγωγικά αυτά θέματα.

Η δεύτερη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την ερχόμενη Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:30 το πρωί στον πολυχώρο Corali Luxury Resort.

Ο Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής κ. Γεώργιος Κίσσας θα αναπτύξει το θέμα: «Γονείς και παιδιά σε εφηβεία».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας θα λειτουργεί Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης των παιδιών.

Ο κ. Γεώργιος Κίσσας γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδέςτου στη Θεολογία (1981), Φιλοσοφία (1987) και Ψυχολογία (2001) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και του απονεμήθηκε ο τίτλος του διδάκτορα (1996). Εκπαιδεύτηκε στη συστημική ψυχοθεραπεία στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων με το οποίο και συνεργάστηκε ως ψυχοθεραπευτής ατόμων,οικογενειών και ομάδων από το 1996 μέχρι το 2013, και ως εκπαιδευτής και επόπτης εκπαιδευομένων ψυχοθεραπευτών από το 2003 μέχρι το 2013.

Από το 2013 μέχρι σήμερα, ήρθε σε στενότερη επαφή με την ψυχανάλυση και μέσω της προσωπικής ανάλυσής του, εποπτείας, αλλά και συμμετοχής σε συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα, συνθέτει τον συστημικό με τον ψυχαναλυτικό τρόπο σκέπτεσθαι.

Είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας από την European Association of Psychotherapy (E.A.P.) και του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχολογίας από την European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA). Εργάζεται ιδιωτικά ως αδειούχος ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Επίσης εργάστηκε στη δημόσια μέση εκπαίδευση ως καθηγητής θρησκευτικών από το 1982 μέχρι το 2009. Είναι τακτικό μέλος της European Family Therapy Association (EFTA), του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.) της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικής Θεραπείας (ΕΛΕΣΥΘ), και του Πανελληνίου Θεολογικού Συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ.