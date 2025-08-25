Αγρίνιο: Η δυνατή ταινία «Το μονοπάτι του αλατιού» στον «Ελληνίς» μέχρι την Τετάρτη - Βασισμένη σε αυτοβιογραφικό best seller

«Το μονοπάτι του αλατιού» της Μάριαν Ελιοτ θα προβάλλεται στον «Ελληνίς» στο Αγρίνιο, από σήμερα Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2025 στις 9:30 μ.μ. καθημερινά.

Το «Μονοπάτι του Αλατιού» βασίζεται σ' ένα best seller, στο ομότιτλο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Ρέινορ Γουιν και χρησιμοποιεί το δρόμο, κυριολεκτικά και μεταφορικά, για να μιλήσει για την απώλεια, για την αγωνία της επιβίωσης και, τελικά, για την επίτευξη της αυτογνωσίας. Στην ιστορία, η Ρέινορ και ο Μοθ, ένα ζευγάρι 55χρονων Άγγλων, αντιμετωπίζουν μια χιονοστιβάδα δυστυχίας: χρεοκοπούν, μένουν χωρίς σπίτι και ο Μοθ διαγιγνώσκεται με ανίατη ασθένεια. Η απάντησή τους στη μοίρα;

Να πάρουν μαζί τους τα στοιχειώδη και να διασχίσουν με τα πόδια, από το παράκτιο μονοπάτι, ολόκληρη τη νοτιοδυτική Αγγλία, μια εμβληματική διαδρομή χιλίων χιλιομέτρων. Απέναντί τους θα συναντήσουν το μεγαλείο αλλά και τις προκλήσεις της φύσης, την επιφυλακτικότητα του κόσμου απέναντι στους άστεγους αλλά και την εύθραυστη μεταξύ τους σχέση.

Ηνωμένο Βασίλειο, 2025

Σκηνοθεσία: Μάριαν Ελιοτ

Σενάριο: Ρεμπέκα Λένκιεβιτς

Φωτογραφία: Ελέν Λουβάρ

Μουσική: Κρίς Ρόου

Πρωταγωνιστούν: Γκίλιαν Aντερσον, Τζέισον Aïζακς.

Δείτε το trailer:

Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€